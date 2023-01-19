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Bakan Koca: 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tanı koyulan kişilerin tedavilerinin başladığını duyurdu.

19.01.2023 - 11:14 | | DHA
Bakan Koca: 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bini meme, 1,2 milyonu kalınbağırsak, 700 bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı" dedi.

Bakan Koca: 2022de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

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