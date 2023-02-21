Bakan Kirişci'den barajlarla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BAĞIMSIZ BİR DEPREM YAŞADIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Karaçay Barajı ile alakalı bir söylenti yayıldı. Kontrol ettik. Alınan bilgiler ve ön inceleme sonucu şu an bir risk yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. 8 yaralının olduğunu ifade eden Oktay, “6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem yaşadık. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut ve her bir ihbarı değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Kandilli'nin su yükselmesi ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Bunun 2 saatlik standart bir uyarı olduğunu söylediler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördükleri için uyarı kaldırılmış bulunmaktadır. Karaçay Barajı ile alakalı bir söylenti yayıldı. Kontrol ettik. Alınan bilgiler ve ön inceleme sonucu şu an bir risk yok. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı, ailelerinizi ve milletimizi düşünün. Mala gelen gelsin cana gelmesin. Tüm ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz. Herhangi bir sorun olursa, herhangi bir güvenlik görevlisine ve AFAD personeline iletirseniz müdahale edilecektir” şeklinde konuştu.

'HASTANELERİMİZE GETİRİLEN 8 YARALIMIZ VAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6,4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi. Oktay, tsunami tehlikesinin olmadığını yapılan uyarının standart bir uyarı olduğunu belirterek, "Bugün Antakya'da, bağımsız bir deprem daha yaşamış bulunmaktayız, 6,4 büyüklüğünde Hatay Defne merkezli. Bununla ilgili yine hemen artçısını yaşadık, 5,8 büyüklüğünde. En son aldığım bilgi, yaklaşık olarak 20 civarında artçı yaşandı ve devam edeceğe benziyor." dedi.

Fuat Oktay, binaların yakınında bulunulmaması uyarısında bulunarak, "Şu ana kadar 28 ihbar mevcut ve her bir ihbarı değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Kandillinin su yükselmesi, tsunami ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Bunun 2 saatlik standart bir uyarı olduklarını söylediler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördükleri için uyarı kaldırılmış bulunmaktadır. Karaçay Barajı ile alakalı bir söylenti yayıldı. Kontrol ettik. Alınan bilgilere ve ön inceleme sonucu şu an bir risk yok. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalara girmemeleri için rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı ailelerinizi ve milletimizi düşünün mala gelen gelsen cana gelmesin. Tüm ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz. Herhangi bir sorun olursa herhangi bir güvenlik görevlisine ve AFAD personeline iletirseniz müdahale edilecektir" ifadelerini kullandı.