Bakan Kirişci'den 6'lı Masa'nın açıkladığı mutabakat metnine tepki: İntihal var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına katıldı. Bakan Kirişci, programda gıda arz güvenliği, tarımsal üretim, tarımda dijitalleşme, su yönetimi, orman varlığı gibi konulara vurgu yaptı. Bakan Kirişci, burada 6'lı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne de dikkat çekti.

İNTİHAL VAR

Bakan Kirişci, "Birkaç gün önce 6'lı, 6 artı 1 diyoruz. Üzüldüğüm yegane şey şu. Bir çalışma olur, 6 artı 1 parti bir araya gelir. Hiç mi dikkat etmezsiniz, okumazsınız, hiç mi bakmazsınız. Bunların içerisinde partimizde de zamanında yer almış bazı şahsiyetler var. Onların başkanlık ettikleri siyasi partiler var. Siz hiç değilse kendi görev döneminizde, bu hükümetler döneminde neler yapıldı insan bunlara bir bakar. Bu baktıklarınızı bir yere not eder. Daha sonra da bu metin oluşturulurken birileri yazmış olsa bile siz burada bir editörlük yapar, doğru olan metnin çıkmasını sağlarsınız. Beklenilen budur. Biraz önce dile getirildi. Ne dedi? Dedi ki. Bizim hava araçlarını almayla ilgili bir zafiyetimiz mi var. Biz şu anda bu hava araçlarının kendi envanterimizde olduğunu, bazılarının 2030 yılında, bunu yapanlar dünyada sayılı ülkeler. Bir kısmı envanterimize girdi. Bir kısmı bu yıl içerisinde gelecek, bir kısmı da önümüzdeki yıllarda gelmeye devam edecek. Gökbey gibi bize ait olan hava araçlarımızı zaten buradan tedarik edeceğiz. Şu söylenilir mi? Cumhurbaşkanının kullandığı uçakları satacağız, yangın söndürmede kullanılacak uçakların satın alması için kullanacağız. İşaret ettiğim cehalet bu. Eksiklik bu. Diyor ki, ürünlerin fiyatlarını önceden açıklayacağız. Allah aşkına. 8 ay sonra pazar bulacak bir ürünün fiyatını kim nerede nasıl açıklayacak? Uygulanabilir bir tarafı var mı bunun, yok. Dostlar alışverişte görsün, laf olsun. Şuraya 219 kalem yazmışlar. Bazılarında buradan ilan ediyorum. İntihal var. Yeni nesil belki bilmez. İntihal hırsızlıktır. Bize ait olan bir şeyin çalınmasıdır. Referans verilmeden kullanılmasıdır. Maalesef şu anda bunlar var" diye konuştu.

DEMOKRASİDE MUHALEFET İKTİDARDAN DAHA ÖNEMLİ

Bakan Kirişci, "Biz gelirsek şu destekleri vereceğiz diyorlar. Günaydın derler adama, o destekler var. Kent tarımını ve dikey tarımını haberi yoktur. O kes yapıştır var ya orada da bir düzensizlik, anlamsızlık, yersizlik bu 219 kalemin tamamında var. Allah ne verirse hayırlısını versin deriz. Muhalefetin de hayırlısını versin. Muhalefet önemli. Demokraside muhalefet iktidardan daha önemli. Biz kendimizce bir şeyler yapıyoruz ama birinin samimi olarak değerlendirip şu yanlışınız var demesini beklemek iktidarın lehine midir, aleyhine midir? Eğer samimiyet varsa iktidarın lehinedir. Biz bundan niye alınıp gücenelim? Ama beyefendilerin hazırladıkları sözde mutabakat metnini bir televizyon kanalında gösterilerek, bunu falanca ülkenin basınıyla paylaştım. Onlar da çok şaşırdılar ve bunlar Avrupalıları kast ederek söylüyor. Aferin, diyecekler. Yazıklar olsun size. Önce siz bu ülkedeki insanlarımızın, seçmenin oyunu alacaksınız. Size önce aferini bu ülkenin insanları versin verecekse. Bunlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza da benim bir s

itemim var. Biz her şeyi yerlileştirdik, millileştirdik. Muhalefet hariç. Bizim böyle bir yerli ve milli olmayan bir muhalefetimiz var. Buna ben çok üzülüyorum. Bir vatandaş olarak üzülüyorum. Ne olur, bu ülkenin insanlarının ne istediğine, neyi talep ettiğine, nasıl mutlu olacağına dair bir çalışmanız olsun. Ellerindeki bütün oyuncak alındı, çalakalem 219 kalem liste yapıldı. Meclis kürsüsünden seslendim. Sorun var dediğiniz kırsala, köylüye, sorun var dediğiniz üreticiye ben tek başıma gelmeye hazırım. Lütfen sizden bekliyorum, kimseyi yanıma almayacağım. Şu ana kadar ses seda yok. Allah muhalefetin de hayırlısını versin" diye konuştu.