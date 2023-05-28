Bakan Kirişci: 85 milyon bu memleketin evladı, tamamı kazandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı. Cumhur İttifakı seçmeni konvoy düzenleyip, AK Parti İl Teşkilatı önünde toplandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise dışarı çıkarak parti önünde toplanan kalabalığa teşekkür etti. Seçimde Kahramanmaraş'ın 30 büyükşehir arasında birinci olduğunu belirten Kirişci, "Sizler, Kahramanmaraşlılar olarak kendinize yakışanı yaptınız, Allah sizlerden razı olsun" dedi.

'85 MİLYON VATANDAŞIM KAZANDI'

Seçimin kazananın millet olduğunu ancak diğer tarafta da kaybedenler kulübünün yer aldığını ifade eden Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bu sefer millet kazandı, bu millet kaybetmedi, bu millet kaybetmeyecek, 85 milyon bu memleketin evladı, tamamı kazandı. Allah hayırlı mübarek eylesin. Şu kaybedenlere bakalım, bir kaybedenler kulübü var şu anda. Bir; şu kollarını çemreyerek mutfaktan görüntü veren vardı ya, hesap uzmanı hesap, sözde hesap uzmanıydı. Bu nasıl hesap uzmanı Allah aşkına yüzde 2 oyu olmayan 4 partiye 40 tane milletvekili kaptırdı mı? Bundan bir şey olmayacağı belliydi ama biz ona artık 'Bay bay' diyoruz, o gitti. İkinci kaybeden kim oldu? Kaybeden Meral Akşener oldu mu? Ona da 'Bay bay' diyoruz, o da gitti. Başka? Oyu eriyen HDP kaybetti, PKK kaybetti, PYD kaybetti, YPG kaybetti, bu memleketi millete ihanet edenler kaybetti. Şu sözde İstanbul için, Ankara için milletin oyunu alıp 'Ben size belediye başkanlığı yapacağım' deyip de bu zamana kadar memleketlerine, illerine hizmetleri olmamış sözde belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş da kaybetti mi? Cumhurbaşkanımızın gerçek oyunu kamuoyundan gizleyip sanki Cumhurbaşkanımız gerideymiş gibi bütün kamuoyu algısını altüst eden bilimsellikten uzak kamuoyu araştırma şirketleri de kaybetti mi? Onlara da 'Bay bay' diyoruz, onlar da gitti. Bir diğer kaybeden, okyanusun öbür tarafı FETÖ de kaybetti, hayalleri suya düştü. Onlar gelecekti sözde ve bu ülkede yeniden işgal girişimi başlatacaklardı. Onlara da bay bay. Bu ülkede siyaset mühendisliği yapanlar, bu ülkenin insanlarını yok sayanlar ve bu ülkeye mandacı zihniyetle batıdaki kendilerinin uşaklık yaptıkları ülkelere bağlamaya çalışanlar. Bunlar da kaybetti mi? 'Gazeteci bozması' diyeyim, tweet atıyor, milletin iradesine saygısızlık gösteriyor, 'Bundan böyle Türkiye'yi Suriyeliler yönetecek' diyor. Yazıklar olsun size. İşte sözde gazeteci, sözde sanatçı, sözde siyasetçi, sözde politikacı, adına ne derseniz deyin işte bunların hepsi kaybetti ama benim 85 milyon vatandaşım Allah'ın izniyle bu seçimde kazandı tıpkı geçmiş seçimlerde olduğu gibi."