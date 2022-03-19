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Bakan Kasapoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vefat eden amcası İbrahim Kasapoğlu, İstanbul'da toprağa verildi.

19.03.2022 - 18:53 | | DHA
Bakan Kasapoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlunun amcası İbrahim Kasapoğlu, Manisada bir yakınını ziyaret ettiği sırada kalp rahatsızlığı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kasapoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

71 yaşında vefat eden İbrahim Kasapoğlu için İstanbul'da, Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti düzenlenen törende, Bakan Kasapoğlu, taziyeleri kabul etti.

Bakan Kasapoğlunun amcası son yolculuğuna uğurlandı

KASAPOĞLU'NU YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'in de aralarında bulunduğu siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kasapoğlunun naaşı defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.

Bakan Kasapoğlunun amcası son yolculuğuna uğurlandı

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