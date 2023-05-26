Bakan Kasapoğlu: Depremzede öğrenciler yurtlarda öncelikli olacak, kredileri bursa çevrilecek

Bakan Kasapoğlu'nun A Haber'deki konuşmasından satır başları şu şekilde: Türkiye Seçim yönetimi noktasında markasını ortaya koymuş bir ülke. Seçim yönetimi 14 Mayıs'ta demokrasi şöleni olarak gerçekleşti. Yüzde 50'sini bile sandığa götüremeyen ülkeler var. Halk ne diyorsa o. Söz milletin. Onun da en güzel şekilde sandığa yansıdığını gördük. Açık farklıa cumhurbaşkanımızın önde olduğu seçimi tamamladık. Türkiye kazanacak. Birileri siyasi korku iklimi yaymaya çalıştı. Milletimizi karanlık senaryolarla kandırmaya çalıştı. 28 Mayıs'ta da soğukkanlılık ve demokratik olgunlukla tamamlayacağız



SİNAN OĞAN'IN DESTEĞİ



Cumhurbaşkanımızın çizgisi net. İstikbal, bölünmez bütünlük ile ilgili gerçekleşenler. Bu anlamda kendisini cumhurbaşkanımıza yakın hissetmesi seçmende de ciddi karşılık bulacak. Diğer tarafın söylemleri kafa karıştırıcı. İstikrarsız, tutarsız ve kafa karıştırıcı. Gençlerimizin olaylara bakış açısı belli. Seçimin ikinci turu farklı bir şekilde ortaya çıkacak. İlk turda halkımız bunun mesajını verdi. Teröre karşı bütünlüğün mesajını verdi. Kaotik, bilinmez denklemler yerine net bir duruştan yana karar verdi.

Halkımızın yakından takip ettiği süreçler bunlar. Sanayisi, ekonomisi, eğitimi, sporu ile güçlü Türkiye var. 40 tane stat yaptık. Sizin gençlik ile aranız mesafeli. Gençlik 14 Mayıs'ta gerçeği gösterdi. Cumhurbaşkanımızın milleti ile kurduğu başka. Kalp işareti ile olmuyor. Biz samimiyiz, gerçeğiz, gençler de bunu görüyor. Yapay kalp işaretleriyle olmuyor. Kalp işareti yapıyordu şimdi seçimden sonra masaya yumruk vuruyor. Orada da samimiyetsizliği gördük maalesef..





KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİYETÇİLİK SÖYLEMLERİ



Tek dertleri Erdoğan'ı devirmek. Erdoğan karşılığından başka söylemleri yok. varsa yoksa Erdoğan'ın mağlup olması. Bugün milliyetçi söylemlere sarılıp başka gün terör odakları ile ittifak yaparlar. Samimiyet yok. Halkımız bunu görüyor. Halkımızı kandıramazsınız. Panik havasında geliştirdikleri söylemler bunlar. Çalıştıkları ajansların kurguları tutmadı.14 Mayıs seçimi çok önemli seçimdi. Bir yandan iç ittifaklar diğer yandan dış birlikler. Hepsi bir araya geldi, kurguladılar. Hiçbiri tutmadı. Halk her şeyin farkında. Olaylara tüm gerçekliğiyle vakıf.



Gençler bizim hep yol arkadaşımızdı. Formalite değil, hayat tarzımız bu. Bu böyle de devam edecek. Bu tarz olarak ülkemizin en büyük kazanımlarından. Bir genç odaklı yönetim anlayışı ile yürüyoruz. Tasnif etme, ayrıştırma yok bizde. Gençleri işin ana aktörü olarak gören anlayış var. Kardeş olarak abi olarak onları dikkate alan anlayışımız var. Gençler asla apolitik değil. Olaylara vakıf, takip eden gençler. Olaylarla ilgili duruşu olan, yanlışa yanlış diyen gençler. Gençler milli sanayideki, üretimdeki gelişmelere bizzat katılıyor. Gençlik merkezlerimizin anahtarları gençlerdedir.



Gençliği istismar etmeye kalkanlar ne yapmış? Kaç tane yurt yapmış? 3 belediyenin topla yurdunun kapasitesi bizim bir yurdumuzun kapasitesi kadar yoktur. Gençleri farklı yönlere çekmeye çalışıyorlar ama gençler bunları yemezler.





YURTLARDA KALAN DEPREMZEDELER



O linç kültürünün hiçbir ahlak anlayışında yeri olamaz. Hiçbir vicdanla bağdaşamaz. Yerini yurdunu kaybetmiş insanlara tercihlerinden dolayı tepeden bakacaksınız. Buna asla müsade etmeyiz. Oy versin vermesin bu milletin her ferdi başımızın tacıdır. Çok ağır depremler yaşadık. Devlet millet kenetlenerek yaraları sarıyoruz. İlk andan itibaren tüm imkanları seferber ettik. Yurtlarımızı spor tesislerimizi seferber ettik. Hepsi başımızın tacı. Milletin mekanlarını millete açmak bizim için onur. Bakanlık olarak deprem bölgesinde bir iki orta hasarlı bina dışında hepsi sağlam. Diğer illerde de yurtları açtık. 300 binden fazla depremzede bu süreçte yurtlarımızda kaldı, kalıyor. Bizim yurtlarımız hizmetinde olmaya devam edecek onların.



Bir pandemi süreci yaşadık. Yabancı misafirleri de o süreçte yurtlarımızda misafir ettik. Zorlu şartlara rağmen yurtlarımızı kullandık. Dünyanın otel zincirleri ile rekabet edecek kapasite. Yavaş yavaş oradaki depremzede nufus düşüyor. Binlerce genç yaz tatilini yurtlarda geçirdi. Gezin yurtlarda bedava kalın, dedik.



DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER YURTLARDA ÖNCELİKLİ OLACAK



Yurt olayını da istismar etmeye kalktılar. Bunlar bizler için hizmet vesilesidir. Bu hafta cumhurbaşkanımız ilan etti, depremzede öğrenciler, evi iş yeri hasarlı olan öğrenciler yurtlarımızda öncelikli olarak kalacak. Başvuru sürecinde onlardan başka kıstas istemeyeceğiz. Direkt burs alma hakkı kazanacak. kredisi olanı bursa çeviriyoruz.

Sporda bu bir devrimdir. Milli sporcularımız yüzde yüz burslu okuyor. Spordaki bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandıracağız.