Bakan Karaismailoğlu'ndan iddialara yanıt: İçme suyu stoklarımızda eksik yok

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Çocuklarımızın analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, bir an bile buradan ayrılmadıysak son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman’da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde gerçekleştireceğiz.

Yaşam konutları, ticarethaneler, dükkanlar inşa ederek güçlü Adıyaman’ı hep birlikte kuracağız. Adıyaman’ın ev dokuma halıları yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyecek, cadde ve sokaklar neşe ile dolacak.

Bunları devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Çadırları ara formül olarak planladık. Adıyaman'da 2 milyon 193 bin metrekare alanda 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarını sürdürüyoruz.

1044 konteyner kurduk. Alanların tespit çalışmalarını gerçekleştirirken elektrik ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarına hızlıca devam ediyor. 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik.

'ŞEHRİN YÜZDE 95'İNE KAYNAĞINDAN SU VERİLMEKTE'

Adıyaman’da yıkımın izlerini ortadan kaldırıyoruz. Şehrin yüzde 95’ine kaynağından su verilmekte. Şebekelerdeki arızaların giderilmesine devam ediyoruz. İçme suyu stoklarımızda eksik yok. Şehrin tamamına su verebilmekteyiz.

Adıyaman’da trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerimiz sadece Adıyaman genelinde 803 makine ve bine yakın personelle çalışmalarına devam etmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü’müz deprem bölgesinde 2579 makine ile çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen tüm illerimizde devlet ve il yolları, otoyollar açıktır.

Bakanlığımız koordinasyonunda 10462 taşıtı deprem bölgesine sevk ettik. Yüzlerce iş makinesi deprem bölgelerine ulaştırıldı.

394 yolcu trenimizde 100 bine yakın yolcu taşıdık. 93 yolcu ve servis vagonumuz 4 bin vatandaşın geçici evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ havalimanlarında 6 Şubat 3 Mart tarihlerinde askeri ve sivil hava araçlarla toplam 12850 uçuş gerçekleştirdik.

15 bin ton insani yardım malzemesini deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırdık. 3495 sefer ile 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi.

'ACI GÜNLERİ TARİHE GÖMECEĞİZ'

Bakanlıklardaki arkadaşlarımız canla başla çalışmaktadır. Yasımız ve azmimiz birbirine karışmıştır. Gözyaşımız ve alın terimiz birlikte akmaktadır. Bu felaketi unutmayacağız umutları yeniden yeşertecek bu acı günleri tarihe gömeceğiz.

Açılan yaraları hızla hep beraber iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman’ı birlikte kuracağız. Bölgenin kültürel özelliklerini taşıyan yapılarını ve sosyal donatıları ile yeşil alanları ile Adıyamanlı vatandaşlarımıza layık bir şehri hep beraber inşa edeceğiz. Bunu depremden etkilenen bütün illerimizde hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefledik. Kardeşlik birlik ve dayanışma bizim özümüzde var.

Devlet ve millet omuz omuza vermiştir. Bundan sonra her geçen gün daha aydınlık olacaktır. Yüzyılın en büyük felaketini yüzyılın en büyük dayanışması ile birlikte aşacağız."