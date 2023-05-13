Bakan Karaismailoğlu: Sonucu alana kadar disiplin ve iş takibinden taviz vermeyeceğiz

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Akçaabat ilçesinde partisinin düzenlediği 'Büyük Yürüyüş' öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden birinin yapılacağını söyleyerek, “Seçim akşamı sonucu alana kadar hiçbir şekilde disiplinden ve iş takibinden taviz vermeyeceğiz.

Sandık, oy namustur. Milletin bize verdiği emanettir. Onu yerine teslim edene kadar uyumayacağız. Bu o kadar önemli ki çocuklarımızın geleceği söz konusu. Memleketimizin, milletimizin geleceği söz konusu. Çok yoğun bir seçim kampanyası yürüttük. Dilimiz döndüğünce her şeyi milletimize anlatmaya çalıştık. Trabzon'dan vereceğimiz bu güçlü bir ses bütün dünyaya çok güzel bir mesaj olacaktır. Eren Bülbül yaşasaydı, yarın ilk oyunu kullanacaktı. Bunu unutmayın ve bunu herkese hatırlatın. İşte Eren Bülbül'ü öldüren o teröristlerle iş birliği yaptıranlara en büyük mesajı Trabzon'dan Akçaabat'tan çıkması gerekiyor” diye konuştu.





‘EN BÜYÜK AŞAMAYI YARIN AKŞAM AŞACAĞIZ’



Yapılan projelerin sürekliliği için ülkede huzur ve güven ortamının olması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, “Biz ülkemizin geleceğini, ülkemizdeki huzur ve güven ortamını konuştuk. Sürekli bunu vurguladık. Çünkü bunları konuşabilmemiz için ülkemizde huzur ve güven ortamının devam etmesi gerekiyor. Bunu yarın akşam taçlandıracağız. Ülkemizin, dünyanın lider ülkesi olması yolundaki en büyük aşamayı yarın akşam aşacağız. Ondan sonra oturacağız, beraberce ülkemizin gelişmesi için neler yapabiliriz? Şehirlerimizin gelişmesi için ne yapabiliriz? Bunu konuştuk, anlattık ve bunların artık takiplerini yapacağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun güçlü kadrosuyla beraber Türkiye, dünyanın gelişmiş en büyük ekonomileri arasında lider ülke olacaktır” dedi.



Bakan Karaismailoğlu daha sonra seçim çalışmaları kapsamında ilçede düzenlenen yürüyüşe katıldı.