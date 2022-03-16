Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Cumhurbaşkanımız cuma günü sürpriz yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, cuma günü açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili önemli detaylar paylaştı. İşte Karaismailoğlu'nun konuşmasından satır başları:

CUMHURİYET'İN 100. YILINI SİMGELİYOR

Köprü birçok önemli simge barındırıyor. Çelik kule ayakları 2023 metre. Bu da Cumhuriyetimizin 100.yılını simgeliyor.

Zamanından 4 yıl önce açacağız. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandık. Projenin her tarafı bir anlam ifade ediyor.

Kullanılan malzemelerin yüzde 90'ı yerli ve milli.

KÖPRÜNÜN MALİYETİNİ DUYURDU

Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi 2 milyar 545 milyon Euro'ya mal oldu.

12 yıl sonra köprü devlete kalacak.

CUMHURBAŞKANIMIZ CUMA GÜNÜ SÜRPRİZ YAPACAK

Köprüden geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız Cuma günü açıklayacak. Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak..

Dünyada 130 ülkede Yap-İşlet-Devret modeli benzeri ekonomik modeller kullanılıyor.

Köprü açılışına muhalefet partileri de davet edildi.

KÖPRÜNÜN ERKEN BİTMESİNİN KATKISI 411 MİLYON EURO

Çanakkale Boğazı'ndan 6 dakikada geçilecek.

Köprünün erken bitmesinin katkısı 411 milyon euro.

Çanakkale Köprüsü'nün denizden 72 metre yüksekliği bulunuyor.

"KANAL İSTANBUL OLMAZSA OLMAZ"

Kanal İstanbul projesi Boğaz'daki yükü azaltmak için olmazsa olmaz bir projedir.

Ay sonunda Tokat Havalimanı Mayıs ayında ise Rize Havalimanı'nı açacağız.

Yaz aylarında İstanbul metrolarına yoğunlaşacağız.