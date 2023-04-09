Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 65 milyar 256 milyon gigabayt internet kullandık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin, 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Karaismailoğlu, 2022 sonu itibariyle mobil abone sayısının 90,3 milyona ulaştığını belirterek, "Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 105,9 oldu. Mobil abonelerin 82,9 milyonu 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmeti, toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturdu. M2M abone sayısı 8,1 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 8,7 büyüme gösterdi. 2022 sonu itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı 167,2 milyonu geçti. 2022 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 9,6 milyona yaklaştı" dedi.

'FİBER İNTERNET ABONE SAYISI 5,7 MİLYONA YÜKSELDİ'

Karaismailoğlu, 71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının bir yılda 2,5 milyon artarak 90,6 milyona çıktığını bildirdi. Fiber altyapının yüzde 9,8, fiber internet abone sayısının da yüzde 17,8 arttığını belirten Karaismailoğlu, "2021 yılının son çeyreğinde sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 204 gigabayt iken 2022 yılının son çeyreğinde bu rakamın 243 gigabayta yükseldiği, mobil abonelerde ise 2021 yılı 4'üncü çeyreğinde 11 gigabayt olan veri kullanımının 14,8 gigabayta ulaştığı görüldü. 2022'nin tamamında ise 65 milyar 256 milyon gigabayt internet kullandık” ifadelerini kullandı.

Toplam 319,6 milyar dakika telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, yüzde 98,5'inin mobil şebekelerden başlatıldığını, yılın son çeyreği itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 549 dakika olduğunu vurguladı.