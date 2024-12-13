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Bakan Kacır'dan Veli Ağbaba'ya videolu "Togg" yanıtı! 'Siz de kullanın'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde; Togg ile ilgili eleştirilerde bulunup, paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya sosyal medya adresi X üzerinden videolu yanıt verdi.

13.12.2024 - 15:59 |
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Bakan Kacır videolu paylaşımında; 7 Kasım 2024 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve dün de TBMM Bütçe Görüşmelerine Togg ile geldiği görüntülere yer verdi.

Bakan Kacırdan Veli Ağbabaya videolu Togg yanıtı Siz de kullanın

'SİZ DE TOGG KULLANIN'

Kacır, paylaşımında; “Gerçeği bildiğiniz halde, yalanda ısrar ediyorsunuz. Ben Togg’u kullanmaktan gurur duyuyorum. Togg, bizim eserimiz. Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı. Togg’u polemik konusu yapmaktan vazgeçin. Siz de Togg kullanın.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacırdan Veli Ağbabaya videolu Togg yanıtı Siz de kullanın

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