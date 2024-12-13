Bakan Kacır'dan Veli Ağbaba'ya videolu "Togg" yanıtı! 'Siz de kullanın'

Bakan Kacır videolu paylaşımında; 7 Kasım 2024 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve dün de TBMM Bütçe Görüşmelerine Togg ile geldiği görüntülere yer verdi.

'SİZ DE TOGG KULLANIN'

Kacır, paylaşımında; “Gerçeği bildiğiniz halde, yalanda ısrar ediyorsunuz. Ben Togg’u kullanmaktan gurur duyuyorum. Togg, bizim eserimiz. Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı. Togg’u polemik konusu yapmaktan vazgeçin. Siz de Togg kullanın.” ifadelerini kullandı.