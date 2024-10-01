Bakan Kacır'dan TEKNOFEST mesajı: Halka açık ilk uçuş gösterisini Adana'da yapacaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşması şu şekilde: “Bu yılın TEKNOFEST’inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projelerle yarışıyorlar. Hava savunma sistemlerine yönelik yeni yarışmamız var. 11 farklı yarışma TEKNOFEST’e eklenmiş oldu.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR İŞ’

Adana’da bu hafta muhteşem bir TEKNOFEST yaşanacak. Ön kayılar yapılıyor. TEKNOFEST yine rekorlara sahne olacak. 3 TEKNOFEST’te 4.5 milyon misafirimiz geçtiğimiz yıl katıldı. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir iş.

Türkiye savunma sanayi sistemlerinin yüzde 80’ini kendi imkanları ile karşılayan bir ülke. Bu heyecana ortak olmak Türk milletinin hakkıdır. Bu hafta inşallah Adana’da bu heyecanı yaşayacağız. Türkiye’nin astronotları olacak.

LÜBNAN’DA ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI HAKKINDA

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Bugün 1 Ekim, geçtiğimiz yıl 7 Ekim’den bu yana İsrail adeta canlı yayında soykırım gerçekleştiriyor. Bütün dünya bu soykırımı izliyor. Türkiye olarak bir an evvel zulmün durması için, Filistinli kardeşlerimizin huzura yeniden kavuşabilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni en iyi düzeyde yapmaya gayret ediyoruz.

Bugün İsrail sahip olduğu teknolojik üstünlükleri hiçbir hak hukuk tanımaksızın başka ülkelerin topraklarını işgal etmek için hunharca kullanabiliyor. İnsanlık halihazırda teknolojinin geliştirilmesiyle ilgili temel insan haklarının, yaşama haklarının teminat altına alınmasıyla ilgili ortak değerler bütününe sahip çıkıyor değil

Son haftalarda Lübnan’da ağrı cihazlarına yapılan saldırı bir şeyi daha gösterdi. Umulmadık teknolojik ürünler saldırı aracına dönüşebilir. Siber güvenlik açıklarının olması ülkeleri hiç umulmadık ürünler üzerinden bir tehdit ile karşı karşıya bırakabilir.

‘DEVLET OLARAK TEDBİRLERİMİZİ ARTIRIYORUZ’

Diğer pek çok devlette olduğu gibi bizim de bu yarışta dinamik çevik bir gayret içinde olma zorunluluğumuz var. Tehditler çeşitleniyor. Çok daha sınırlı cihaz bağlantılıyken pek çok cihaz artık internete açık hale geldi. Kullandığımız saatlerden, otomobillere kadar pek çok cihaz siber tehditlere açık hale geldi. Biz de devlet olarak tedbirlerimizi artırıyoruz.

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‘CİHAZLARIN KONTROLÜ KONUSUNDA YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ’

Siber riskler açısından bu cihazların kontrolü konusunda yeni adımlar atacağız. Avrupa’nın siber güvenlik yasası var. Biz de bu yasa ile uyumlu adımlar atıyoruz.

‘MECLİS’İN İLK İŞLERİNDEN BİRİ SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI’

Meclis’imiz yeni yasama çalışmalarına başlıyor. İlk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin bir yasama çalışması olacak. Türkiye’nin siber güvenlikte atacağı adımı daha farklı şekilde atmasını sağlayacak.

BYD İLE YATIRIM ANLAŞMASI HAKKINDA!

Türkiye doğrudan yatırımlar açısından 22 yılda önemli başarılar elde etti. 262 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye geldi. Bunu daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz küresel yatırımlardan aldığımız payı yüzde 1’den 1.5’e çıkarmak. Yeni teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesine dönük yatırımları önemsiyoruz. Sadece Batılı ülkelerden değil, Çin’den doğrudan sermaye yatırımlarını artırmak için gayretimiz var.

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Geçtiğimiz aralık ayında Çin’e seyahat gerçekleştirmiştim. Ana hedef Türkiye’ye yatırım çekmekti. Çin otomotiv sektöründe dünyada önemli bir oyuncu haline geldi. Elektrikli araçlar olarak değerlendirdiğimizde dünyada toplam elektrikli araç sayısının yüzde 60’ının, 25 milyonunun Çin’de olduğunu görüyoruz.

‘2026’DA ÜRETİM BAŞLAYACAK’

Türkiye’nin rekabet gücünü koruması çok önemli. Bütün ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar geçtiğimiz temmuz ayında dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye’de yatırım kararını ilan etmesiyle oldu. 2026’da üretim başlayacak, halihazırda imzalar atıldı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularını gerçekleştirdi. Başvurular ne hızlı şekilde sonuçlandırılacak. 160 hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Ar-Ge merkezi, 150 bin araçlık fabrika, tedarikçi parkı olacak. Nihayetinde Türkiye yüksek teknolojide çok önemli bir adım atmış olacak.

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‘TÜRKİYE’Yİ CAZİP KILIYOR’

Dolaylı olarak 20 binin üzerinde istihdam oluşturacak olması çok değerli. Türkiye Gümrük Birliği üyesi. Bulunduğumuz konum sayesinde elde ettiğimiz lojistik avantajlar Türkiye’yi cazip kılıyor.

Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa ülkeleri Sırbistan gibi ülkeler 15-20 yılda bu sektöre üretici haline geldiler. Biz son dönemde yeni yatırımları çekmeyi başarıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar pek çok marka için Türkiye’yi rakip ülkelerden ayrıcalıklı kılıyor. Bunun devamı gelecek. Yeni markaların Türkiye’ye gelişini hızlandıracağız.

CHERRY İLE TOPLANTIDAN NE ÇIKTI?

Cherry’nin uluslararası Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ne gelen yatırımlar arasındaydı. Türkiye’de potansiyel yatırımın nasıl gerçekleştirileceğin ilişkin istişarelerde bulunduk. Cherry ile sıkı bir iletişim halindeyiz. O yatırım için son basamaklara geldik. Hedefimiz orada da neticelere erişebilmektedir. Gerek Cherry ile gerek başkaca markalarla Türkiye’nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.

TOGG’UN SEDAN MODELİNİ DENEDİNİZ, İLK İZLENİM NEDİR?

İlk izlenim çok iyi biraz daha sportif. Ben SUV’u kişisel olarak da kullanıyorum, çok da memnunum. Her fırsat bulduğumda direksiyona kendim geçiyorum. TOGG yeni nesil bir araç bizler gibi dijital hizmetleri yoğun kullananlar için keyif verici unsurlar barındırıyor. Elektrikli, sessiz olması konforu artırıyor. SUV ile kıyaslandığında fastback model, sedan araçlardan biraz daha sportif bir model. T10F modelinde mevcut modelden 80 km daha fazla menzil kullanıcılara sunulmuş olacak. Yaptığım test sürüşü benim için keyifli geçti.

TOGG, ÇİNLİLERLE REKABET EDEBİLECEK Mİ?

TOGG yeni bir teknoloji markası. Elbette her yeni markanın doğduğu emeklediği büyüme aşamasında olduğu süreçlerde ciddi bir sahiplenme ve destek ihtiyacı var. Bugün dünyanın en değerli otomobil markası Tesla. Tesla’ya baktığımızda 2009-2010'lu yıllarda üretime başladığını görüyoruz. İlk birkaç yılda binli adetlerde üretim yapıyordu. 5’inci yılda 22.500 araç üretmiş, 6. yılında 35 bin araç üretmiş. TOGG piyasaya çıkalı 1 yıl 4 ay oldu. 16 ay içerisinde 37 bin araç üretti. Millet olarak TOGG’a 60 yıl öncesindeki devrim otomobili hayalini devrin otomobili olarak gerçekleştiren bir proje olarak yaklaştık.

TOGG ciddi bir gayret ortaya koyuyor. Fabrika açılışından 3 yıl önce Ar-Ge merkezi kurdu. Ankara’da araştırma merkezi kurdu. Biz bu ülkenin markalarını destekleyeceğiz, onlara sahip çıkacağız. ‘TOGG rekabette zorlanacak mı?’ diyenler oluyor. Şu bir gerçek ki bu markalar sadece Türkiye’de yatırım yapmıyorlar, önümüzdeki yıl, sonraki yıllarda Avrupa’da üretim yapar hale gelecekler. Türkiye’de de otomobillerini satıyor olacaktır. Bu rekabete hazırlanmak bizim için zorunluluk.

‘TOGG, AVRUPA YOLLARINDA DA GÖRÜLECEK’

İnşallah ihracat da yapacağız. TOGG, Avrupa yollarında da görülecek. Bütün pazarlarda onlarca marka ile rekabet edeceğiz. Biz de TOGG’u bu anlayışla destekliyoruz.

TOGG İÇİN YABANCI ORTAKLIK OLACAK MI?

Uluslararası işbirlikleri mümkün. TOGG’un halihazırda işbirliği var. TOGG SİRO isimli bir şirket kurdu. Yüzde 50-50 Farasis ile bir ortaklığı var. Bu ortaklık kapsamında batarya üretimini Türkiye’de yapılması hedefleniyor. Bunun gibi iş birlikleri önümüzdeki dönemde çoğalabilir. TOGG bizim milli markamız bu anlayışla uluslararasılaşacak."