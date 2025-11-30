Bakan Kacır'dan KIZILELMA mesajı: Göklerde ve ötesinde tam bağımsız Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurduğunu belirterek, "Dünyada ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin geliştirdiği ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA, havacılık ve savunma sanayii alanında çığır açan bir başarıya imza attı.
Sinop Atış Alanı’nda gerçekleşen test sırasında, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı sayesinde belirlenen hedef, TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği GÖKDOĞAN hava-hava füzesi ile vurularak düşürüldü.
Tarihi başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Bakan Kacır, “Dünyada ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Millî teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde. Tam Bağımsız Türkiye.” ifadelerini kullandı.