Bakan Kacır'dan İmamoğlu'na 14 Mayıs göndermesi

AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi öncesi konuşan Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Büyük İstanbul mitingleri Türk siyasetinin önemli buluşma adresleri ve aynı zamanda seçimlerin barometresi. Son birkaç yıldır bizler bu mitingleri Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız 14-128 Mayıs seçimlerinde de büyük İstanbul mitingini burada gerçekleştirmişti. İnanıyorum ki 31 Mart yerel seçimlerinin en büyük buluşması burada gerçekleşmiş olacak. 31 Mart’ın işaret fişeği buradan yanacak. 31 Mart, İstanbul’un gerçek belediyecilikle buluşma tarihi olacak.

Yaklaşık 40-45 gündür bizler de Türkiye’nin sahalarındayız. Bizlerin sürekli İstanbul’da olduğunu zanneden mevcut belediye başkanı bize biraz taş atmış. ‘17 bakan İstanbul’da seçim çalışması yapıyorlar’ diye. Biz Türkiye’nin bakanlarıyız. Türkiye’nin tüm şehirleriyle mesuliyetimiz var. Ve bu çalışmaları da 81 şehirde sürdürüyoruz. Biz sadece İstanbul'da değiliz. Daha önce Kayseri'de, Bolu'da, Eskişehir'deydim. Türkiye'nin 4 bir yanında çalışmaları sürdürüyoruz.

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14 MAYIS GÖNDERMESİ

Kendisi bize böyle taş atmış ama kendisine sormak lazım. Geçen sene 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan 700-800 km uzakta İBB Başkanlığı vazifesini sürdürmesi gerekirken kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ilan ederek mitingler yapıyordu. O mitingleri yaparken acaba İstanbul’un hangi problemleriyle meşguldü. Belediye Başkanı şehrini terk edip, Türkiye turu atmıştı. Biz Türkiye'nin şehirlerinde toplumu dinliyoruz. Bu bir yerel seçim. Biz istiyoruz ki şehirlerin geleceği konuşulsun. Dünyada konuşulan bir şehir olsun.

"DERDİMİZ ESER VE HİZMET SİYASETİ"

İstanbul'un en güzel bilim merkezini kuracağız. Eğer Murat Kurum başkanımız seçilirse bu projeye katkı sunacak. Bizim derdimiz milletimizin geleceği, eser ve hizmet siyaseti. Bu polemiklerin sona ermesini istiyoruz. En doğrusunu milletimiz biliyor. Bu rahatlıkla 31 Mart'a gidiyoruz.

650 bin konutun hızla inşa edilmesi gerekiyor. Murat Bey hızlı çalışan ve tecrübeli bir insan. İstanbul'a da böyle bir başkan lazım.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ULAŞIM

Biz deprem bölgesinde her gün anahtar teslimi yapıyoruz. 1 yılda 50 bine yakın anahtar teslim edildi. İstanbul duraksamayı kapsayacak bir şehir değil. Bakıyoruz İstanbul'un metrolarına büyük bir kısmını Ulaştırma ve Altyapı bakanlığımız yapmış. Önümüzdeki dönemin en önemli 2 unsuru kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak.

"MURAT KURUM BİR GÜN BİLE DURMADAN HIZLICA ÇALIŞACAK"

İstanbul'un 39 ilçesinde ortaya çıkacak yatırımlarla önümüzdeki dönem hızlanacak. Murat Kurum 1 Nisan'dan itibaren bu şehrin geleceği için bir gün bile durmadan hızlıca çalışacak 5 yılda İstanbul ve dünya bunu görecek.