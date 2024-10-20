Bakan Kacır'dan asgari ücret açıklaması: Yıl sonu itibarıyla gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamaları şu şekilde: “Bu yıl yüzde 41.5 enflasyonla kapanacak, önümüzdeki yıl 17.5’e sonraki yıl inşallah tek haneye gelecek. Daha düşük enflasyonun olduğu yıllarda daha yüksek büyüme oranlarına erişeceğiz. Sanayi üretiminde ana trendimiz yükseliş istikametindedir. Sanayicilerimizin benimle yaptıkları görüşmede en temel mesajı bu programın başarıya ulaşması için onların da her türlü sabrı göstermeye hazır olmasıdır. Kredi tarafında pek çok adım atıyoruz. İhracat kredilerinde limitleri 10 katın üzerine çıkardık.

‘YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİNİ DEVREYE ALDIK’

Yatırım taahhütlü avans kredisi programını devreye aldık, 284 ürünü ilan ettik. Bu ürünlere ilişki yatırımlara 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vade ile piyasa koşullarından 20 puandan daha fazla bir avantajla TL yatırım kredileri veriyoruz. 300 milyar TL’lik bir kaynağı Merkez Bankamız bu alana yönlendirmiş oldu. Muazzam bir hızla kritik önem taşıyan yatırımların hayata geçmesi için çaba harcıyoruz.

Haberin Devamı

2026 sonu itibarıyla tek haneli enflasyonu Türkiye’nin göreceğini ümit ediyorum.

ASGARİ ÜCRETTE HEDEF ENFLASYON MU, YIL SONU ENFLASYON MU BAZ ALINACAK?

Biz hiçbir zaman toplumun hiçbir kesimin alım gücünün enflasyona ezdirilmesine rıza göstermedik. Asgari ücrette geçmiş yıllar boyunca bu hassasiyetle davranıldı. Halihazırda düzey de böyle belirlendi. Yıl sonu itibarıyla gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak hem de bir enflasyon öngörümüz var bu dikkate alınacak. Rekabet gücünü sağlamak, işsizliğin yükselmemesini sağlamak gibi pek çok hassasiyeti işveren, işçi kesimi bir arada değerlendirecek. TÜRK-İŞ başkanımız şimdi konuşulmasın diyor bence bu önemli bir tespit. Bunu konuşmamız bile enflasyon oluşturuyor diyor. Ben de aynı kanaatteyim, vakti geldiğinde tüm kesimler bir araya gelir. İşçi ve işveren kesimlerinin ortak akılla isabetli karara bizleri taşıyacağını öngörüyorum.

Haberin Devamı

‘ASGARİ ÜCRET 600 DOLARLAR SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞİYOR’

Asgari ücret 600 dolarlar seviyesinde gerçekleşiyor. Bölgemizde pek çok sanayileşme çabası içinde olan ülke var. Çalışanlarına 150 dolar 200 dolar ödeyen ülkeler var. Onlar düşük teknolojili sektörlerde ciddi bir çaba içindeler. Türkiye bu vakitten sonra kişi başı gelirini 14-15 bin dolar seviyesine çıkarmış bir ülke olarak 150-200 dolar maaş ödeyen ülkelerle iş gücü maliyeti ekseninde rekabet etmeyecek. Bizim rekabet alanımız, katma değer, Arge ve inovasyon alanlarında olmak zorunda.

SAVUNMA SANAYİİNDE BİZ NEREDEYİZ?

Savunma sanayii, Türkiye’nin istikrarı için istikbali için en önemli alanların başında geliyor. Türkiye ekonomisi için artık öncü sektörlerden biri savunma sanayii.

Füze sistemleri tarafında SOM seyir füzelerinde çok önemli bir kabiliyet kazandırdı Türkiye. Şimdi SOM’un motorunu da millileştirdik.”