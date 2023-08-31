Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar CNN Türk'te: Yarış devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Ankara'daki TEKNOFEST alanında CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır şu ifadeleri kullandı:

Her şey çok güzel. Ankara'da ilk kez düzenleniyor. Dün de muhteşem bir atmosfer vardı bugün de öyle. Gençler TEKNOFEST ile kendilerini buluyorlar. Kendilerinden biraz yaşça büyük mühendislerin geliştirdikleri projeleri görmek onlara özgüven oluyor. Ben Ankara'da yaşça büyük misafirlerimizi de gördüm. Onlar da geçmiş yıllarda Türkiye'nin akamete uğratılan projelerini biliyorlar. Yarın büyük gün Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Hiç yalnız bırakmadılar. Bakü'de de birlikteydik. 7 kere de Cumhurbaşkanımız hep yanımızda oldu. Etimesgut Türk havacılık tarihi için anlamlı bir yerdir. Vecihi Bey TBMM tarafından 3 kez madalya verilmiş tek kişi. Çabalar ortaya koyuyor, başına ne geliyor. Sertifika almalısın deniyor. Talepte bulunduğunda Türkiye'de böyle bir otorite yok deniyor. Hayatını havacılığa adamış bir isim. Bir uçak fabrikası kuruluyor burada. Fabrikanın ömrü 9 yıl oluyor. 80 yıl önce kurulan fabrika kapatılmak zorunda kalıyor.Böyle senelerce akamete uğratılıyor tüm girişimler. Şimdi biz hayallerin ötesine geçen başarıları Teknofest'ler ile kutluyoruz. Akamete uğratılmışlıkların ardından kim derdi ki Türkiye havacılık sahnesine çıkacak.

BAYRAKTAR: TEKNOFEST MASAL DİYARI GİBİ BİR YER

Selçuk Bayraktar, "Herkes büyük bir yürekle bu işi yapıyor. Teknofest masal diyarı gibi bir yer. Teknofest ile umut doluyoruz. 2018'de ilk açıldığın sabah eşim ve kızımla gelmiştik. O duygu sabahın köründe on binler, çocuklar gelince masallardaki diyara dönüştü. O ürpertiyi hiç unutmam. Festivalde hava araçlarımız var. Büyük bir girişim programı sergiledik. 42 yarışma dışında bu projelerden yetişenlerin katılacağı bir yarışma düzenledik. Etkinlik çadırları var. Hava gösterileri var. Bayraktar TB3 festivalden sonra inşallah uçacak. Bizden sonra Amerika ve İsrail de yapacağını açıkladı. Gemiden uçuşu bakalım ilk kim gerçekleştirecek. Yarış devam ediyor. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek. Bu tarz bir keşif hava unsuru şu anda dünyada yok. Katlanır kanatlı ilk SİHA olmuş olacak. Deniz havacılığında yeni bir çığır açacak. Binlerce km'lik keşif yapabilecek. Teknolojinin festivali dünyada ilk defa Teknofest ile yapıldı. Bizim kuşağımız hep bir olabilir mi düşüncesi ile geçti. Şimdi ki mühendislerimizin hayali dünyaya damga vurmak. Artık bir anlamda kaportacılık deniyor ya onu yapmak değil de tam bağımsız bir Türkiye için eserler yetiştirebileceğine inanan bir kuşak geliyor" ifadelerini kullandı.