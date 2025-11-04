Bakan Kacır: Kişi başı gelir 17 bin doları aşacak

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde katıldı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki tarife gerilimleri ve ticarette artan korumacılık eğilimleri küresel ticaret üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’da İsrail saldırganlığı jeopolitik riskleri yükseltiyor.

En büyük ticaret ortağımız Avrupa’nın imalat sanayii, pandemiden bu yana halen toparlanamadı.

Uluslararası Para Fonu, Avrupa ekonomisinin bu yıl ancak yüzde 1,2 büyüyeceğini öngörüyor.

Bölgesel ve küresel sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi, verimlilik ve ihracat artışlarının da etkisiyle kesintisiz büyümesini 20 çeyrektir sürdürüyor.

Bu yıl sonunda millî gelirimizin 1,5 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin 17 bin doları aşması öngörülüyor.

Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre; Almanya’da yüzde 14,7; İtalya’da yüzde 6,9; Fransa’da yüzde 3,3; İspanya’da yüzde 0,5 aşağıda seyrederken; Türkiye’de yüzde 30,6 yükseldi.

İmalat sanayii katma değerinde dünyada 14. sıradayız.

İlk 9 aylık ihracatımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar doları aştı. Yüksek teknolojide yüzde 12,7; orta-yüksek teknolojide yüzde 9,9 ihracat artışı kaydettik.

İhracatımız; savunma ve havacılıkta yüzde 39,3, otomotivde yüzde 12,3, gemi sanayiinde yüzde 8,7, demir ve demirdışı metallerde yüzde 6,3, elektrik ve elektronikte yüzde 5,7, mücevherde yüzde 14,3, kimyevi maddelerde yüzde 5,3 yükseldi.

Organize Sanayi Bölgelerinde, 250 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 6 bin fabrikanın inşa süreci devam ediyor.

“AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİMİZ, YÜKSEK TEKNOLOJİ VE KATMA DEĞER ÜRETEN TÜRKİYE’YE ÖNCÜLÜK EDİYOR.”

2002’den bu yana Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik.

Ar-Ge harcamalarının millî gelirimizdeki payı binde beşten yüzde 1,46’ya çıktı.

2002’de 29 bin olan Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli sayımız 310 bini aştı.

Sayılarını 2’den 113’e çıkardığımız teknoparklara bugüne dek 13 milyar 670 milyon lira altyapı desteği sunduk.

Teknoparklarda faaliyet gösteren 12 bine yakın girişim, bilgi ile üretimi buluşturarak 15,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu girişimlerde istihdam edilen personel sayısı 124 bine, yürütülen proje sayısı ise 98 bine ulaştı.

Bin 360 Ar-Ge ve 343 Tasarım Merkezinde 17 bin patent tescil edildi.

“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ İLE YÜRÜYORUZ.”

Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30’da sunduğumuz desteklerle elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırıyoruz.

30 milyar dolar destek hedefiyle sürdürdüğümüz programda bu yıl 4 yeni çağrıya çıktık.

Mevcutta 250 megavat olan veri merkezi kapasitemizi yeni yatırımlarla 2030 yılına kadar 1 gigavata yükselteceğiz.

Klasik hesaplamaların ötesine geçen, 156 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarını ülkemize kazandıracağız.

Yapay zekâ işlemci kapasitemizi artıracak, sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandıracağız.

Endüstriyel robot üretimine yönelik yatırımlarla, 2030 yılında sanayimizde 200 bin robotun kullanılmasını sağlayacağız.

Merkez Bankamızın 3 yıllık dönemde 500 milyar lira tahsis ettiği Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programında; uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkânıyla stratejik yatırımlar hızlanıyor.

Programda bugüne kadar yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önünü açtık.

Hamle Programı’nda bu yıl döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve yeni nesil bilgi teknolojileri gibi alanlarda 69 projeyi daha destekledik. Program kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız.

Yerli ve millî elektrikli otomobilimiz Togg, üretimine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 75 binden fazla Togg yollara çıktı.

Togg, satışa çıktığı günden bu yana elde ettiği yüzde 25’in üzerinde pazar payıyla elektrikli otomobil segmentinde lider oldu.

Togg sedan modeli T10F’nin üretimi bu yıl başladı.

Almanya’ya ihracat gerçekleştiren markamız, Türk mühendisliğinin kalitesini Avrupa pazarına taşıdı.

“REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMIYLA KRİTİK TEKNOLOJİLERDE YENİLİKÇİ PROJELERİ DESTEKLİYORUZ.”

Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan çiplerin tasarımını yerlileştiriyoruz. Desteklerimizle geliştirilen yerli tasarım LED çipleri Togg araçlarında, mikrodenetleyiciler Arçelik ürünlerinde kullanılacak.

Yakın Dünya Yörüngesinde faaliyet gösterecek yerli üretim uydu takımları ile yeni nesil veri iletişimi ve görüntüleme hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

Türkçe Büyük Dil Modellerinin sektörel uygulamalarını geliştiriyor, üretim ve hizmet alanlarında yapay zekâ çözümleriyle katma değer artışı sağlıyoruz.

Yerli navigasyon uygulamalarını destekliyoruz.

Modüler Nükleer Reaktörlerin tasarım ve üretim kabiliyetlerine sahip ülkelerden biri olmayı amaçlıyoruz.

“İLERİ TEKNOLOJİ KAPASİTESİNİ YÜKSELTECEK EN ÖNEMLİ UNSUR, AR-GE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENMESİDİR.”

Bu yıl, TÜBİTAK programlarında 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 153 projesine 14,4 milyar lira destek sağlıyoruz.

Üniversitelerin TÜBİTAK araştırma projelerinde 17 bin bursiyeri destekledik.

6550 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı; biyotıp ve genom, nano malzemeler, MEMS, astrofizik, güneş enerjisi, raylı sistemler ve finans teknolojilerinde nitelikli araştırmalar gerçekleştiriyor.

Kamu alımlarında ve tedarik zincirinde yerlileşmeyi hızlandıracak yeni Yerli Malı Tebliğimizi yayımladık. Rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinden 5G altyapısına kadar büyük ölçekli projelerde yerlilik düzeyini yükseltiyoruz.

“MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİN PEK ÇOK BAŞARILI PROJESİNDE TÜBİTAK ENSTİTÜLERİNİN İMZASI BULUNUYOR”

Milli banliyö setini, cer konverteri ve motoru ile tren kontrol yönetim sistemini yerli olarak geliştirerek, Gaziantep’te raylarla buluşturduk.

Yerli ve millî sivil gözetim radarımızın havalimanlarımızda kullanımını yaygınlaştırıyoruz.

İlan ettiğimiz 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisindeki hedeflerimizi gerçekleştirerek Türkiye’yi yüksek teknoloji üretim ve ihracatında lider ülkeler arasına taşıyacağız.

İmalat sanayiinin verimlilik, kapasite ve ölçek ihtiyaçlarını çözerek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığı artıracağız.

İmalat sanayi ihracatımızı 2030 yılında 400 milyar dolara çıkaracağız.

Ar-Ge harcamalarının millî gelir içindeki payını yüzde 2,2’ye; yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 30 milyar dolara yükselteceğiz.

“FİKRÎ MÜLKİYET KAPASİTEMİZİ NİTELİKLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Bir yılda yapılan Türkiye kanaklı bilimsel yayınların sayısını 2002’den bu yana 9 binden 52 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 14’üncüyüz.

Son 23 yıl içinde yıllık yerli patent başvuru sayımızı 414’ten 10 bin 186’ya, yerli patent tescil sayısını ise 73’ten 3 bin 390’a çıkardık.

Uluslararası bin 982 patent başvurusuyla dünyada 15’inci, bin 681 marka ve 597 tasarım başvurusuyla 11’inci sıradayız.

“2050 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA SANAYİMİZİN KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAKTA KARARLIYIZ”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası Grubuyla Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’nu kurduk.

Dünya Bankası ile 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesini başlatttık. Bu yıl sonuna kadar mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve birliklere kalkınma ajanslarımız eliyle 663 milyon lira destek sağlayacağız.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesinde;

2 bin 367 KOBİ’nin 9 milyar lira tutarında yeşil sanayi yatırımını KOSGEB eliyle destekliyoruz. TÜBİTAK ile 842 firmanın yeşil dönüşüm yol haritası hazırlamasını sağladık; yeşil teknolojilere yönelik 217 Ar-Ge projesini destekledik.

Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz ‘Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’nde bu yıl OSB’lerimize 1,8 milyar lira kaynak sağlıyor, 4 altyapı projesini tamamlıyoruz. Önümüzdeki yıl 8,4 milyar lira kaynak ile 33 OSB’de 42 altyapı projesini bitireceğiz.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planında hizmete alınan 6 atık su arıtma tesisi ve derin deşarj kolektör hattı için 17 milyar 288 milyon lira kaynak aktardık.

Yeşil Dönüşüm Programıyla imalat sanayiimizdeki firmaların döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, karbon salınımını azaltmaya dönük yatırım projelerine 180 milyon liraya kadar nakit destekler, yatırımların yüzde 40’ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına sunduğumuz teşviklerle bu yıl 6 bin 30 megavat güneş enerjisi ve 4 bin 615 megavat rüzgâr enerjisi yatırımının önünü açtık.

Tasarımını tamamladığımız 600 kilovat gücündeki hidrojen motorunun üretimini yıl sonuna kadar TÜBİTAK RUTE’de gerçekleştireceğiz.

Nükleer bilimler, radyasyon teknolojileri ve malzeme araştırmaları gibi kritik alanlarda Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini bir araya getirmek üzere ilk nükleer teknoparkımızı kuracağız. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirdiğimiz 14 kutup bilim seferinde bilim insanlarımız yürüttükleri 160 projeyle 273 bilimsel yayını literatüre kazandırdı.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE ÜRETİMİ AKILLI, SANAYİYİ REKABETÇİ HALE GETİRİYORUZ.”

İşletmelerimizin verimlilik artırıcı dijitalleşme süreçlerine stratejik teşvikler sunduğumuz Dijital Dönüşüm Programına; 12,5 milyar lira yatırım projesi başvurusu gerçekleşti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından sağladığımız 300 milyon avro kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm projelerine yönlendiriyoruz. 20 milyon liraya kadar 36 ay vadeli kredilere 20 puan finansman ve KGF kefaleti sağlıyoruz.

“Dijital Avrupa Programı”nda ülkemizden 67 kuruluş 12 projede 13,7 milyon avroluk fona erişim sağladı.

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi olarak ülkemizden seçilen 5 konsorsiyum, 9 milyon avro bütçeyle çalışmalarına başladı.

“YAPAY ZEKÂ DEVRİMİNİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEK ADIMLAR ATIYORUZ.”

Teknoloji girişimlerimiz yapay zekâ çözümleri için; Dijital Avrupa EuroHPC Ortak Girişimi süper bilgisayarlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca ortağı olduğumuz dünyanın en güçlü 20 süper bilgisayarından biri olan MareNostrum 5’deki işlemci kapasitesini kullanabiliyor.

TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarımız ARF’in hesaplama kapasitesini üç katına çıkardık.

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrılarıyla; kamu ve özel sektörde 45 projeyi destekliyoruz.

TÜBİTAK’ta geliştirdiğimiz yapay zekâ Türkçe büyük dil temel modelinin kullanımını yaygınlaştırıyoruz.

10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği, güvenli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız.

Önümüzdeki dönemde yapay zekâ uzmanı yetiştirmeye yönelik eğitim programlarını yaygınlaştıracak ve kamunun sahip olduğu büyük veriyi değere dönüştürerek yerli yapay zekâ çözümlerini hızlandıracağız.

Güvenli ve etik yapay zekâ kullanımına yönelik gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.

“TAM BAĞIMSIZLIĞIMIZIN VE İSTİKBALİMİZİN TEMİNATI MİLLÎ SAVUNMA SANAYİİDİR. “

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde dev bir savunma sanayii ekosistemi inşa ettik. Savunma sanayiinde yürütülen proje sayısını 62’den bin 400’ün üzerine; savunma sanayii firmalarımızın yıllık satışlarını 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselttik. 100 bine yakın çalışanıyla 3 bin 500 savunma sanayii şirketimiz son bir yılda 180 ülkeye 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerimizin, kamu kurumlarımızın, özel sektör girişimlerimizin ve üniversitelerimizin savunma sanayii alanındaki yatırım ve Ar-Ge projelerini güçlü şekilde destekliyoruz.

Son bir yılda 123 savunma sanayii yatırımı için teşvik belgesi düzenledik ve 87,7 milyar lira yatırımın önünü açtık.

2024’de savunma sanayiinde 22 bin çalışanın istihdam edildiği 78 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne 54 milyar lira, teknoparklarımızda 7 bin 557 çalışanla faaliyetlerini sürdüren 331 girişime 7,3 milyar lira destek sağladık.

2002’den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 2 bin 105 savunma sanayii projesine ve 3 bin 575 bilim insanı ve gencimize 50 milyar lira kaynak sunduk.

Geçtiğimiz yıl dünyada satılan her 3 Askeri İnsansız Hava Aracı’nın 2’sini Türk firmaları üretti.

Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biriyiz.

Son 1 yılda;

Altay tankımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi.

47 araçlık ilk Çelik Kubbe unsurlarının teslimatı yapıldı.

Çelik Kubbe’nin en üst katmanı olan Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi-SİPER Ürün2’nin atışlı test faaliyetini başarıyla icra ettik.

MİLGEM sekizinci gemimiz TCG İÇEL, denizaltımız TCG MURATREİS denizlerle buluştu.

TEI tarafından geliştirilen yerli üretim motorla uçan Bayraktar TB-3 Kara Kuvvetlerimizin envanterine girdi.

SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı atış testlerini başarıyla tamamladı.

Yerli turbojet motoru ve millî alt sistemlerle donatılan SOM seyir füzemizin ve suüstü platformlara taarruz yeteneğine sahip SOM-J füzemizin testlerini başarıyla gerçekleştirdik.

5 kilometreye kadar körleştirme, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha yeteneğine sahip yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK’ın kabul testlerini başarıyla tamamladık.

Savaş uçaklarımız için ürettiğimiz elektronik destek ve elektronik harp podları Hava Kuvvetlerimizin envanterine girdi.

Havacılık platformları ile füze sistemlerinin testleri için yüksek hızlı rüzgâr tünelini TÜBİTAK SAGE yerleşkemizde inşa ediyoruz.

TÜBİTAK SAGE’nin ısıl pil üretim kapasitesini iki katına çıkarıyoruz.

Millî Ramjet Motorlu ve Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKHAN üretime geçtiğinde NATO envanterinde yer alan en uzun menzilli hava-hava füzelerinden biri olacak.

GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN hava-hava füzelerimiz ve SOM-J seyir füzemizin millî muharip uçağımız KAAN’ın dahili istasyonlarına entegrasyon çalışmalarını yürütüyoruz. KIZILELMA ve ANKA-3 ile insansız hava araçlarına hava-hava angajman kabiliyeti kazandıran sayılı ülkelerden olacağız.

Balistik füzemiz TAYFUN’un test atışlarına devam ediyoruz. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını sürdürüyoruz.

Lazer, elektromanyetik silahlar, otonom ve sürü sistemler, siber güvenlik, uzay, hipersonik ve kuantum gibi geleceğin savaş sahasını şekillendirecek teknolojilerde kabiliyet inşasını hızlandıracağız. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye yükselteceğiz.

“GÜÇLÜ VE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’NİN YERİNİ UZAYDA TAHKİM EDİYORUZ.”

Hizmete aldığımız ilk millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın ardından yeni haberleşme uydumuz TÜRKSAT 7A ve yüksek çözünürlüklü yeni nesil gözlem uydularımız İMECE-2 ve İMECE-3’ün üretimiyle uzayda varlığımızı güçlendireceğiz.

Millî gözlem uydumuz İMECE için geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamerayı ihraç ederek küresel uydu sistemleri pazarında üretici ülkelerden biri olduk.

Ay misyonumuz kapsamında yörüngeler arası transferde kullanacağımız hibrit itki sistemi ile uzay aracının uçuş bilgisayarı, güneş paneli, haberleşme ünitesi gibi kritik alt sistemlerini yerli imkânlarla geliştirdik.

Ülkemizde yeni uzay girişimlerinin filizlenmesini hızlandıracak Uzay Teknopark’ını ODTÜ ile kuruyoruz.

4 metre ayna çaplı teleskoba sahip Doğu Anadolu Gözlemevi’ni bu yıl Erzurum’da hizmete aldık.

Uzay teknolojilerinde faaliyet gösteren 20 Ar-Ge merkezinde ve teknoparklardaki 290 girişimde 23 bin 31 kişinin istihdamını destekliyoruz. Millî Uzay Programı’nın ilanından bu yana uzay ve havacılık alanında 25 binden fazla bilim insanı, araştırmacı ve gencimizin yer aldığı projelere katkı sunduk.

Millî Uzay Çalışmaları Toplumsal Farkındalık Programı’nda milyonlarca kişiyle 650’yi aşkın etkinlik düzenledik. Sergilere, söyleşilere ve gökyüzü gözlemlerine katılan vatandaşlarımız uzay çalışmalarımıza tanıklık ediyor.

Ülkemizin uzaya bağımsız erişimi ve büyüyen uzay ekonomisinden daha fazla pay alabilmek hedefi doğrultusunda, uluslararası iş birliğiyle bir uzay limanı inşa ediyoruz.

En büyük küresel uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi’ne, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da Türkiye Uzay Ajansı olarak ev sahipliği yapacağız.

“YENİLENEN VE GÜÇLENEN YATIRIM TEŞVİKLERİMİZLE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN VE BÖLGESEL KALKINMANIN DESTEKÇİSİYİZ”

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize bizi eriştirecek yatırımları hızlandırmak üzere yeni teşvik sistemimizi bu yıl uygulamaya başladık.

Kaynakları katma değerli alanlara yönlendiriyoruz. Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik kapsamından çıkardık.

Yatırım kredilerine sunduğumuz finansman desteğinin üst sınırını Merkez Bankası politika faizinin 4/10’üne ve 240 milyon liraya yükselttik.

Özkaynakla gerçekleşen yatırımları finansman desteği kapsamına aldık.

Teşvik belgesi alan yatırımlara yatırım tutarlarının yüzde 50’sine kadar kurumlar vergisi indirimi ile makine ve teçhizat alımlarında gümrük vergisi ve KDV muafiyeti sağlıyoruz.

İstihdam teşviklerimizi sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre altı kademede uyguluyoruz.

1. Bölge illeri, Cazibe Merkezleri Programındaki iller ve depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçedeki yatırımlara istihdam desteklerimizin süresini 14 yıla kadar uzattık.

İl merkezleriyle gelişmişlik farkı yüksek 289 ilçeye bir ileri kademe teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayıyoruz.

OSB’lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız teşvikleri sağlıyor, planlı sanayileşmeyi destekliyoruz.

1. Bölgeden 4., 5. veya 6. Bölgeye taşınan yatırımları da istihdam teşvikleri kapsamına aldık.

Sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesinden, diğer Anadolu şehirlerine taşınmasını amaçlıyoruz.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı’nda stratejik ve teknolojik yatırımları hızlandırırken, illerin potansiyelini harekete geçirecek yerel kalkınma odaklı projeleri de güçlü şekilde teşvik ediyoruz.

2025 yılının ilk on ayında sunduğumuz teşviklerle 1 trilyon 170 milyar lira yatırımın önünü açtık.

270 milyar liraya yakın yatırım büyüklüğüne sahip ve 15 bin nitelikli istihdam oluşturacak 13 büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırıma proje bazlı devlet desteği sunduk.

Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük adımlarımız ve teşviklerimiz sayesinde uluslararası yatırımların ülkemize ilgisi yükseldi. Son bir yılda doğrudan uluslararası sermaye yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 15 milyar 616 milyon dolara erişti.

“MÜTEŞEBBİSLERİMİZE ALTYAPISI GÜÇLÜ VE PLANLI SANAYİ ALANLARI SUNUYORUZ.”

Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısını 371’e Endüstri Bölgelerimizin sayısını 52’ye çıkardık. Son bir yılda 9 OSB, 8 Endüstri Bölgesi ve 11 sanayi alanı ilan ettik. 32 OSB ve 2 EB genişleme alanıyla birlikte 8 bin 165 hektar yeni yatırım alanı oluşturduk.

60 bine yakın fabrikanın üretimde olduğu OSB’lerimizin ve Endüstri Bölgelerimizin büyüklüğünü 155 bin hektara çıkardık.

Yatırım programımızdaki 25 OSB altyapı ve 6 Sanayi Sitesi projesini bu yıl tamamlayarak 110 bin kişiye istihdam alanı oluşturacağız.

Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB’lerdeki boş sanayi alanlarını çevrimiçi platformda tahsise açıyoruz. Şeffaflık ve erişilebilirlik prensibiyle 2024 yılı Ekim ayında başlattığımız bu uygulamada bugüne kadar 191 OSB’de 21,7 milyon metrekare alan için 5 bin 318 yatırımcıdan başvuru aldık.

Ayrıca OSB’lerde kamulaştırma ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak için devreye aldığımız ön tahsis modelinde, 59 OSB’de 35,6 milyon metrekarelik alan için bin 433 yatırımcı başvurdu.

OSB’lerde atıl yatırım yeri kalmaması için rehberlik ve denetim faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürüyoruz.

OSB’lerdeki fabrikalarda çalışanların konut ihtiyacını karşılayacak ve üretimin sürekliliğini güvence altına alacak lojman projelerinin ilkinin temelini Manisa’da attık.

Sanayi Alanları Master Planı’yla arazi yapısı, depremsellik, su kaynakları ile mevcut ve 2053’e dek yapılması planlanan ulaşım altyapıları gibi unsurları dikkate alarak Türk sanayiinin geleceğini yönlendiriyor, gelişim bölgelerini ve akslarını inşa ediyoruz.

“DEPREM BÖLGESİNE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA ÜRETİMİ CANLANDIRIYOR, EKONOMİYİ GÜÇLENDİRİYORUZ.”

Depremden zarar gören sanayicilerimiz için Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da 936 iş yerinin inşasını bu yıl tamamladık.

Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş ve Hatay’da 136 iş yerinin daha inşasını tamamlayacağız.

2026’da bin 800’den fazla iş yerini daha inşa edeceğiz.

2023 Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketlerinden bu yana deprem illerimizdeki OSB’ler ve sanayi sitelerine sağladığımız kaynak 23 milyar liraya erişti.

“YEREL KALKINMA HAMLESİYLE DOĞUDAN BATIYA, KUZEYDEN GÜNEYE TOPYEKÛN KALKINMAYI DESTEKLİYORUZ.”

Atıl kaynakları harekete geçirmek, yerel ihtiyaçları karşılamak, bölgelerimizin teknoloji üretim yetkinliklerini geliştirmek üzere Yerel Kalkınma Hamlesi Programını başlattık.

Her ilimizde 4 yatırım konusunu desteklediğimiz programın ilk çağrısında, 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje için başvuru aldık. Bu yatırımlar kalkınma ve refahın yurt sathına yayılmasına hız kazandıracak.

Rize’de çay atıklarından aktif karbon üretimini sağlayacağız. Adana’da turunçgil atıklarından pektin, meyve tozu ve selüloz gibi katma değerli ürünlerin imalatını destekleyeceğiz. Çankırı’da kaya tuzu rezervini yüksek katma değerli sodyum bileşiklerine dönüştüreceğiz. Van’da 3 milyonu aşkın koyundan elde edilen yapağıyı işleyerek, iplik ve keçe gibi ürünler elde edeceğiz. Rüzgâr enerjisi santrallerinin üretim merkezi haline gelen İzmir’de denizüstü rüzgâr türbinleri üretimini teşvik edeceğiz.

2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz ve 26 kalkınma ajansımızın bölge planı yürürlüğe girdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile devreye giren GAP, DAP, DOKAP ve KOP Eylem Planları kapsamında bölgelerin ekonomik dönüşümü için 1,7 trilyon lira ödenek tahsis etmeyi planlıyoruz.

Kalkınma ajanslarımızla bugüne kadar 27 bin 365 projeye 87 milyar lira destek sağladık.

Geçtiğimiz yıl kadın istihdamı ve girişimciliğine odaklandık. Desteklediğimiz projelerle 6 bin 63 kadın istihdamına, 6 bin 314 kadının girişimcilik yolculuğuna öncülük ettik.

Ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizin kuruluşundan bugüne 1,1 milyar avro uluslararası kaynağı bölgesel ve kırsal kalkınma projeleri için ülkemize kazandırdık.

Bölge kalkınma idarelerimiz ile; 2014’ten bu yana tarım, sulama, kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma, sanayi ve enerji alanlarında 54,8 milyar lira tutarındaki projelere destek sağladık.

Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizde gerçekleştirilen yatırımları en üst seviyede destekliyoruz. Bu kapsamda, 245 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 70 bin 212 kişiye istihdam sağlayacak bin 584 yatırım için teşvik belgesi düzenledik.

Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 155 üretim tesisini ülkemize kazandırdık. 11 binden fazla istihdam oluşturduk. Programın yeni döneminde 100 yeni fabrikayla 10 bin gencimize iş imkânı sunacağız.

Şehirlerimizde üretim, istihdam ve ihracatı canlandıran Cazibe Merkezlerini Destekleme Programında 14 ilde 173 projeye 15,1 milyar lira katkı sağladık.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 81 ilimizde 749 projeye 6 milyar lira kaynak ayırarak dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik hayata katılımını temin ettik.

Şehirlerimizin rekabet gücünü yükselten Üreten Şehirler Programı kapsamında, imalat ve ihracat merkezi konumundaki 13 ilde 29 projeye 337 milyon lira kaynak sunduk.

Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yerel kalkınma projelerini hayata geçirdik. Sinop’ta balık işleme ve şoklama ünitelerini barındıran Seanop Su Ürünleri İşleme Tesisini bu yıl hizmete açtık. Son 4 yılda su ürünleri üretimini 5 katına çıkaran Sinoplu balıkçılarımızın ihracat gücünü yükseltecek önemli bir altyapı sağladık.

Kars’ta uyguladığımız turizm projesi ile Haydar Aliyev Caddesi’ndeki binaların cephe iyileştirmelerini tarihi dokuya uygun şekilde tamamlayarak bir turistik güzergâh oluşturduk.

Tarihi, kültürel ve yöresel zenginliklerimizin değer kazanmasına imkân tanıyan bin 781 coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu alanda Avrupa’da birinci, dünyada ikinciyiz.

Son bir yılda Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Gaziantep Fıstık Ezmesi, Kırkağaç Kavunu ve Mut Zeytinyağı ile AB tescilli coğrafi işaret sayımızı 38’e çıkardık.

Coğrafi işaretlerimizin uluslararası markalaşması ve ticarileşmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyouz.

Yerel ürünlerimizi markalaştıran Anadoludakiler Projesi’ni başarıyla sürdürüyoruz.

“GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ.”

Fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla, 4,6 milyar liralık kamu kaynağı ile 120 milyar liralık fonu harekete geçirdik. Bu fonların da katkısıyla 990 Türk teknoloji girişimi 160 milyar lira yatırım aldı.

TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulan 2 bin 578 teknoloji girişimine 3,4 milyar lira destek sağladık.

Yurt dışındaki girişimlerin ve teknoloji uzmanlarının Türkiye’ye kazandırılmasını teşvik eden Türkiye Tech Visa Programını uyguluyoruz. 4 bin 500’e yakın yabancı teknoloji uzmanını ekosistemimize dahil ettik.

Milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerimizin sayısını artıracak Turcorn100 programında 33 Turcorn adayı girişimi destekliyoruz.

“Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştüreceğimiz Atatürk Havalimanı terminal binalarını “teknopark” ilan ettik.

Teknoparklardaki GO girişim ofislerimizin sayısı 101’e, KOSGEB desteğiyle kurduğumuz TEKMER’lerin sayısı 39’a, bu merkezlerdeki yeni girişimlerin sayısı ise 4 bin 71’e yükseldi.

2026 sonunda teknopark ya da girişim ofisi olmayan ilimiz kalmayacak.

“KOSGEB’LE KOBİ’LERİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTEREK EKONOMİK BÜYÜMEMİZE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAMIZA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ.”

KOSGEB eliyle bu yıl 40 bin 472 KOBİ’mize 12 milyar 325 milyon lira destek sağladık.

Üretim gücünü artırmak, ölçeğini büyütmek ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmak isteyen bin 675 KOBİ’mizin 26 milyar 902 milyon liralık yatırım projesinin önünü açtık, bin KOBİ’mizin 12 milyar 536 milyon liralık krediye erişimini sağladık.

Bu yıl 73 bin 330 kişiye çevrimiçi girişimcilik eğitimi verdik, 16 bin 714 yeni işletme kurulmasını destekledik. İşini geliştirmek isteyen bin 261 yeni girişimcimize 1 milyar 62 milyon lira destek olduk.

126 bin işletmemizi yerinde ziyaret ettik.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı’nı hayata geçirdik. Bu sektörlerde istihdamını koruyan işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağlıyoruz. Programdan yararlanan 15 bin 225 KOBİ’de 416 bin emekçimizin istihdamını koruduk, 22 bin 221 yeni istihdam oluşturduk. Önümüzdeki yıl emek yoğun sektörlerimizi güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

“TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEK BEŞERÎ SERMAYEMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ.”

2025 yılının ilk on ayında 75 bin 913 bilim insanı ve öğrencimize TÜBİTAK eliyle 3 milyar 640 milyon lira destek olduk.

Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı vesilesiyle ülkemize gelen 261 bilim insanımızın projelerinde çoğunluğu doktora ve yüksek lisans öğrencisi bin 453 bursiyer görev aldı.

141 Ulusal Lider ve Genç Lider Araştırmacımız ise desteklediğimiz projelerini 700’den fazla bursiyer ve araştırmacı ile yürütüyor.

Bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinde ve teknoparklarda istihdam edilen temel bilimler mezunu araştırmacılar için 438 milyon lira maaş desteğinde bulunduk, 85 binden fazla öğrenciye staj imkânı sağladık.

81 şehrimizde 131 Deneyap Teknoloji Atölyesinde 42 bin 133 öğrencimiz eğitimlere katıldı, 10 bin 812’si eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve İstanbul’da düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerde, 96 ülkeden 1 milyon 150 bine yakın genç yarıştı.

Üniversite kampüslerinde kurulumuna başladığımız Millî Teknoloji Atölyeleri’nin sayısı 2026 sonunda 100’e erişecek.

204 üniversite ve 106 firma ile sürdürdüğümüz Sektör Kampüste Programı ile açılan 600’den fazla kredili seçmeli derste 17 bin öğrenciyi sektör deneyimiyle buluşturduk.

TÜBİTAK Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına bu yıl 64 bin 193 öğrencimiz 39 bin 328 projeyle katıldı.

Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları’nda öğrencilerimiz 10’u altın, 64 madalya kazandı.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nda 19 bin 43 projeye destek verdik.

Öğrenci takımlarımızın ülkemizi temsil etmesini sağlamak üzere Uluslararası Yarışma Katılım Desteği Programı’nı başlattık.

Son bir yılda açtığımız 5 yeni merkezle, bilim merkezlerinin sayısını 40’a çıkardık. Bugüne kadar 18 milyonu aşkın ziyaretçiyi bilimle buluşturduk.

Gençlerimiz için 7 bölgemizde 16 bilim kampı düzenledik.

Her yaştan okura hitap eden popüler bilim dergilerimizle ayda 470 bine yakın bilim meraklısına ulaşıyoruz.

Bu yıl yaklaşık 2 milyon kitap ve 6 milyon dergiyi okuyucuyla buluşturduk.

Önümüzdeki dönemde, fen, teknoloji ve mesleki eğitim odaklı Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız.

“BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANLARINDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ AR-GE VE ÜRETİM KAPASİTESİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYAN ORTAKLIKLARA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.”

Dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı Ufuk Avrupa’da 724 projeyle 359 milyon avroluk fonu ülkemize kazandırdık.

47 ülkenin yer aldığı Avrupa Ar-Ge iş birliği ağı Eureka’da geçtiğimiz yıl en fazla destek alan dördüncü ülke olduk.

AB eş finansmanıyla yürüttüğümüz Rekabetçi Sektörler Programı’nın ilk iki döneminde, 760 milyon avro bütçeyle 86 projeyi hayata geçirdik. Bu projelerle kurduğumuz İş Geliştirme Merkezleri, Ortak Kullanım Tesisleri, Test ve Analiz Merkezleri ile Ar-Ge, Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinden 22 binden fazla KOBİ ve girişim faydalandı. Bu merkezler sayesinde, 8 bin 350’si kadın, 31 bin 300 yeni istihdam oluşturuldu.

Program kapsamında bu yıl;

Oyun, giyilebilir teknolojiler ve yeni nesil film yapımı gibi sektörlerde faaliyet gösteren girişimci ve KOBİ’lere yönelik iki yaratıcı endüstri merkezini faaliyete geçirdik.

Sivil havacılık, otomotiv, beyaz eşya, hazır giyim ve tekstil sektörlerimizdeki firmalara yönelik üç dijital dönüşüm merkezi kurduk.

Havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerindeki firmaların dijital üretim ve katmanlı imalat teknolojilerini kullanabilecekleri bir merkez açtık.

Programın üçüncü döneminde, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak ve AB mevzuatına uyumumuzu güçlendirecek 58,5 milyon avro bütçeli 16 projenin hazırlık çalışmalarını tamamladık.

Hem sivil hem de askeri sahada kullanılabilecek teknolojiler geliştiren 6 şirketimiz NATO DIANA programında destek almaya hak kazandı.

Ülkemizin teklifiyle başlatılan Türk Devletleri Teşkilatı Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantıları ile Ar-Ge ve inovasyonda ortak platformlar kurmayı, teknolojik kapasitemizi birlikte güçlendirmeyi, yapay zekâ projeleri, Türkçe Büyük Dil Modeli, siber güvenlik altyapıları, uzay ve uydu sistemleri gibi alanlarda ortaklaşa hareket etmeyi hedefliyoruz.

Son bir yılda 18 ülkeyle uzay, sınai mülkiyet hakları, yatırımların teşviki, sanayi iş birlikleri için 34 anlaşma imzaladık.

Bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırım diplomasisini güçlendirmek üzere STI3 ikili işbirliği mekanizmasını hayata geçirdik. İlk adımı İtalya ile attık.

Stratejik ortağımız Macaristan ile işbirliğimizi ‘Savunma İnovasyon Çalışma Grubu’nda sürdürüyoruz. 2025 yılını Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutluyoruz.

“ETKİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİYLE, VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİ ÜRÜNLERE ERİŞİMİNİ VE ADİL REKABET ORTAMINI SAĞLIYORUZ.”

Bu yıl; ölçü aletlerine ilişkin 1 milyon 488 bin 703 periyodik muayene ve 216 bin 570 ani denetim gerçekleştirdik. Yetkilendirdiğimiz bin 852 muayene ve tamir servisi ile 4 onaylanmış kuruluşa denetim yaptık.

5 bin 436 hazır ambalajlı ürünü üreticisinde denetledik.

Piyasa gözetimi kapsamında 35 bine yakın ürün denetimi yaptık.

Tespitlerimizi veri entegrasyonu sağladığımız ilgili kurumlarla paylaşarak güvensiz ürünlerin ülkemize girişini engelliyoruz.

“TSE, ÜRETİM ALTYAPIMIZIN GÜVENCESİ, KALİTE KÜLTÜRÜNÜN TAŞIYICISI OLMAYA DEVAM EDİYOR.”

TSE laboratuvarlarında, bu yıl 120 binden fazla test ve kalibrasyon hizmeti gerçekleştirdik.

Bin 182 standart yayımladık ve yaklaşık 20 bin eğitim sertifikası düzenledik.

İthalat denetimlerinde 192 bin 636 ürünü inceleyerek standartlara uygun olmayan 4 bin 327 ürünün ülkemize girişini engelledik. Tüketicilerimizin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini teminat altına aldık; yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruduk.

Millî gururumuz Togg’un yeni modeli T10F’nin Tip Onay Belgesini düzenledik.

TÜRASAŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen E-5000 tipi ana hat lokomotifinin Tip Onay ve Tescil işlemlerini gerçekleştirdik.

Akkuyu Nükleer Santralinde Malzeme Onay Kuruluşu olarak sertifikalandırdığımız ürünlerle bugüne kadar 700 milyon dolar yerli katkı sağladık. 1. Güç Ünitesi’nin devreye alma kontrolleri ve 183 nükleer yapının denetimleri Enstitümüzce yürütülüyor.

Su Ayak İzi Standardında dünyada ilk akredite doğrulayıcı kuruluş olduk.

Helal uygunluk belgesi ile gıda, kozmetik ve turizm sektörlerinde vatandaşlarımızın inanç ve değerleriyle örtüşen ürün ve hizmetlere güvenle ulaşmasını sağlıyoruz.

Sanayicilerimizin bugüne kadar yurt dışında yüksek maliyetlerle ve uzun süreçlerle temin ettiği kritik test ve deney hizmetlerini, Ankara Kalite Kampüsümüzde daha hızlı ve kolay erişilebilir kılacağız.

“TÜBA; BİLİM İNSANLARINI DESTEKLİYOR, ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR.”

Bugüne kadar TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerinde 32, Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programında 669, TEKNOFEST Doktora ödüllerinde 51 bilim insanına ödül verdik. 246 eser, Bilimsel Telif Eser Ödülüne layık görüldü.

TÜBA Genç Akademi Topluluğunu kurduk.

Üç bin yıllık köklü eğitim birikimimizi inceleyen 6 ciltlik Türk Maarif Ansiklopedisinin basımını gerçekleştirdik.

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında yayımladığımız eser sayısı yıl sonunda 66’ya ulaşacak.

TÜBA çalışma gruplarımız; Uluslararası İlişkiler, Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği, Bilişim Teknolojileri, Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma, Gıda ve Beslenme gibi alanlarda bugüne dek 79 bilimsel rapor yayımladı.

TÜBA, ülkemizin bilim diplomasisi faaliyetlerine öncülük etmeyi sürdürüyor.

KOSGEB, TÜRKPATENT, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TUA, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında herhangi bir bulgu yer almıyor.

Bakanlığımız ile bu kurumlarımız dışındaki bağlı ve ilgili kuruluşlarımız ve koordine ettiğimiz kalkınma ajansları 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporlarında bazı bulgulara yer verilmiş olmakla birlikte, mali tablo ve raporların önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi sunduğu görüşü mevcut.

Denetim raporlarında yer alan bulgular ise denetim görüşünü etkilemeyen, herhangi bir kamu zararına neden olmayan, uygulamaya dönük bazı hususlar ile muhasebe işlemlerine ilişkin konular. Bunların da büyük kısmını Sayıştay Başkanlığı’nın tespitleri çerçevesinde düzeltiyoruz.

KESİN HESAP NOTU

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımıza 2024 yılında Bütçe Kanunu ile 127 milyar 123 milyon 648 bin lira ödenek verildi. Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 169 milyar 264 milyon 622 bin 112 liraya ulaşan ödeneğin, 158 milyar 802 milyon 291 bin 503 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü. 1 milyar 76 milyon 20 bin 475 liralık kısmı ise 2025 yılı bütçesine devretti.