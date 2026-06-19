Ordu'da dev projede geri sayım başladı! Artık başka illere gitmeye gerek kalmayacak

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Mahalle sakinlerinden Sevim Zengin, yapılan yatırımın çok büyük olduğunu belirtti. Farklı illere de hizmet verecek. Bizim bir hastamız olsa Samsun ve Trabzon'a gitmek zorunda kalıyorduk. İnşallah gerek kalmayacak. Çok büyük bir hastane, bir tarafından diğer tarafı görünmüyor" diye konuştu.Ordu'ya layık olan ve hastaların farklı illere gitmesine gerek kalmadan burada tedavi olabileceklerini söyleyen Mehmet Atasever, havalimanı, hastane gibi yatırımların şehre kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atasever, "İnşallah insanlar artık farklı illere gitmeyecekler. Hayırlısıyla açılır, vatandaş olarak emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.