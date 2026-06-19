Ordu'da dev projede geri sayım başladı! Artık başka illere gitmeye gerek kalmayacak
Ordu'nun sağlık altyapısını güçlendirecek ve bölgenin en önemli yatırımları arasında gösterilen 1.200 yataklı şehir hastanesinde sona yaklaşıldı.
Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak olan ve fiziki inşaatı tamamlanan bin 200 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar sona yaklaştı. Vatandaşlar da hastanenin açılacağı günü umutla bekliyor.Yapımına, 2021 yılının mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Ordu Çevre Yolu'nun yanında, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak.Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen, morfoloji binası ile birlikte 330 bin metrekare alana sahip hastanenin fiziki inşaatı tamamlandı.
Ordu'daki mevcut kamu hastanelerinin yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olan şehir hastanesinde depreme karşı bin 20 adet de sismik izolatör bulunuyor. Hastanenin açıldıktan sonra Ordu'nun sağlıkla ilgili tesis ihtiyacını yaklaşık 50 yıl boyunca karşılaması hedefleniyor.
Öte yandan vatandaşlar da hastanenin temeli atıldığı günden bu yana açılacağı günü sabırla bekliyor. Vatandaşlardan Sebahat Ateş, "Ordumuza çok güzel bir hastane yapıldı, Allah yapandan yaptırandan razı olsun. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Hastaneler çok küçüktü ve yetmiyordu, inşallah herkes faydalanır. Burada yeterli olmayınca farklı illere gidiyorduk, artık onlar kalkacak inşallah" dedi.
Mahalle sakinlerinden Sevim Zengin, yapılan yatırımın çok büyük olduğunu belirtti. Farklı illere de hizmet verecek. Bizim bir hastamız olsa Samsun ve Trabzon'a gitmek zorunda kalıyorduk. İnşallah gerek kalmayacak. Çok büyük bir hastane, bir tarafından diğer tarafı görünmüyor" diye konuştu.Ordu'ya layık olan ve hastaların farklı illere gitmesine gerek kalmadan burada tedavi olabileceklerini söyleyen Mehmet Atasever, havalimanı, hastane gibi yatırımların şehre kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atasever, "İnşallah insanlar artık farklı illere gitmeyecekler. Hayırlısıyla açılır, vatandaş olarak emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.