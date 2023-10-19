Bakan Kacır: İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nin (MUST) birincisi MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD'ın, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu milli değerlerle bütünleştiren ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı veren en önemli paydaşların başında geldiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları şöyle:

“Burada sanayi, teknoloji, büyüme, kalkınma, ekonomi konuştuk. Ama bizler bütün bunları aslında günün sonunda yaşayakaldığımız bu yeryüzündeki vazifelerimizi daha iyi ifa edebilmek adına önemseriz. Türkiye'nin milli gelirini artırmasını arzu ederiz. Müreffeh bir ülke olabilmek adına gayret gösteririz, çalışırız.

Ama aslolan, bizim taşıdığımız değerlerin, medeniyetimizin, adalet ve merhamet değerlerinin dünyaya hakim olabilmesidir. Aslolan, Türkiye'nin sözünün tesirli, duruşunun etkili olabilmesidir, Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda 'dünya 5'ten büyüktür' iddiasını güçlendirecek adımlar atabilmemizdir. Biz bu adımları atacağız ki biz ekonomimizi güçlendireceğiz, kalkınma yolculuğumuzu hızlandıracağız ki dünyada hiçbir zalim, hiçbir masuma kıymaya cesaret edemesin.

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11 gündür yine Filistin'de kan, gözyaşı, zulüm var. Dün, içinde çocukların, hastaların, yaralıların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastane İsrail tarafından bombalandı. İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz gayret gösteriyor. Ümidim bir an evvel bu acının son bulması, bu katliamların durmasıdır. Bunun için çalışmaya, hangi vazifedeysek bu hedef doğrultusunda gayret göstermeye devam edeceğiz.”

Aslolan, medeniyet değerlerimizin, adaletin, merhametin dünyaya hakim olabilmesidir.



Aslolan, Türkiye’nin sözünün tesirli, duruşunun etkili olabilmesidir.



Sayın Cumhurbaşkanı’mızın her platformda vurguladığı “Dünya 5’ten büyüktür” iddiasını güçlendirecek adımlar atabilmemizdir.… pic.twitter.com/90q0AKEdfU — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 18, 2023

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