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Bakan Kacır: İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024’te uzaya gidecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.

14.12.2023 - 12:42 | | İHA
Bakan Kacır: İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024’te uzaya gidecek

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek misyonda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Görev armasında 100. yıl ve Türk devletleri vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.
Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 farklı deney yapacak

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

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