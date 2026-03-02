Bakan Kacır, 'büyüme rakamlarını' değerlendirdi: '2026’da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak'

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.03.2026 - 13:16Güncellenme Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdüğünü kaydederek, “Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Küresel gelişmelerin, sanayi üretiminin ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemini ortaya koyduğunu belirten Bakan Kacır, “Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor.” açıklamasında bulundu.

“2026’DA SANAYİMİZDEKİ YÜKSELİŞ HIZLANACAK”

2026’da sanayideki yükselişin hızlanacağına dikkati çeken Bakan Kacır, “Uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalar ile destekleyeceğimiz Türk sanayisi, Milli Teknoloji Hamlesi’nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi’nin öncüsü olmayı sürdürecek.” değerlendirmesinde bulundu.

