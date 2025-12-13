GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakan Kacır açıkladı: mevcut OSB’lerin 11 katı büyüklüğündeki alanlara mega endüstriyel bölgeler inşa edilecek
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kacır açıkladı: mevcut OSB’lerin 11 katı büyüklüğündeki alanlara mega endüstriyel bölgeler inşa edilecek

Bakan Kacır açıkladı: mevcut OSB’lerin 11 katı büyüklüğündeki alanlara mega endüstriyel bölgeler inşa edilecek

13.12.2025 - 12:16Güncellenme Tarihi:
Bakan Kacır açıkladı: mevcut OSB’lerin 11 katı büyüklüğündeki alanlara mega endüstriyel bölgeler inşa edilecek

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yapılacakları anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mevcut sanayi alanlarının11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeleri kuracaklarını açıkladı.

 

Haberin Devamı

Bakan Kacır, “Alt yapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız.” dedi.  

Bakan Kacır, Türk sanayisinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı’nı titizlikle hazırladıklarını belirterek, “Mevcut OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu bölgeleri, hem de halihazırdaki OSB’lerimizi demir yolları ile limanlara bağlayacak, üreticimize lojistik maliyet avantajları kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM GÜCÜ ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Sanayi Alanları Master Planı ile kurulacak olan sanayi koridorlarındaki Mega Endüstriyel Parklar ile sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu’nun dört bir yanına dengeli biçimde yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması, üretim gücünün ülke geneline aktarılmasını amaçlanıyor.

Güncel Haberler

Edirne'nin son ustalarından! 30 yılı aşkın sürdürdüğü meslek gençler gelmezse kaybolacak
#Gündem

Edirne'nin son ustalarından! 30 yılı aşkın sürdürdüğü meslek gençler gelmezse kaybolacak

Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de
#Gündem

Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de

Bakan Kacır açıkladı: mevcut OSB’lerin 11 katı büyüklüğündeki alanlara mega endüstriyel bölgeler inşa edilecek
#Gündem

Bakan Kacır açıkladı: mevcut OSB’lerin 11 katı büyüklüğündeki alanlara mega endüstriyel bölgeler inşa edilecek