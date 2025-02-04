Bakan Işıkhan'dan çalışma saatlerine ilişkin açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 yılı aşan süredir biz belediyelerimizin SGK’ya ödenmemiş olan prim borçlarını gündeme getiriyoruz. Konu öyle bir noktaya ulaştı ki borçlar sürdürülemez hale geldi. Birçok sosyal medya ve dijital ortamda belediyelere çağrıda bulunuyoruz. Biz en borçlu belediyeleri açıkladığımızda en fazla reaksiyon CHP’li belediyelerden geldi.

CHP’li belediyeler sürekli bir tepki gösterdiler. Türkiye’de 30 büyükşehir 51 il, 920 ilçe belediyesi bulunmakta. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Belediyelerimizin borçları 96 milyar TL’ydi. Yıl sonunda 160 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Ocak ayı itibarıyla bu rakamın 162 milyar TL’ye ulaştığını söyleyebiliriz.

Bu borçların ödenmesi noktasında çabalarımızı sürdürürken birçok belediye kendilerini şeffaf gösterebilmek amacıyla örneğin Ankara BB. Üzerinde haciz olan gayrimenkulleri talep ettiler. Biz mevzuat gereği bunları kabul edemezdik.

CHP Genel Başkanı SGK borçlarıyla birçok rakam verdi. Altın hesabı yaptı. Biz kamuoyu ile paylaşarak bu hesapların yanlış olduğunu dile getirdik. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait olduğunu vurgulamak istiyorum. Belediyelerin borç ödememe alışkanlıkları söz konusu. Bizim işverenlerden prim tahsilat oranımız yüzde 90 belediyelerden tahsilat oranı yüzde 44.

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BORÇLAR ÖDENECEK Mİ?

Türkiye belediyeler birliğinin bize ziyareti oldu. Biz bu politik tartışmaların hiçbirine kendimizi kaptırmıyoruz. Konuyu tamamen çalışanlarımızın haklarının elde edilmesi ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Parti ayrımı yapmadan borçların tahsil edilmesi sürecinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta adım attığını gördük. Yaklaşık 8.5 milyar TL’lik borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu, peşinatı yatırdı. Bize sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişlerdi bu hacizlerin kaldırıldığı gayrimenkulleri teklif ettiler. Biz bunu SGK yönetim kurulunda gündeme getireceğiz.

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Bu zaten son bir süreç olacak. Artık belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanının kararı söz konusu .Şubat ortasıyla kararı uygulamaya başlayacağız.

SURİYELİ İŞÇİLERİN ÜKELERİNE DÖNMESİ İSTİHDAMI NASIL ETKİLEDİ?

İş gücü piyasasında çok ciddi değişikliğin olmayacağı yönünde. Suriyeli kardeşlerimizi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açık kapı politikası uygulayarak Türkiye’ye gelmelerini sağladık 13-14 yıl bu kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Suriyeli kardeşlerimiz burada evlendiler, iş kurdular. Ülkemizin ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunduklarını söyleyebilirim.

Haziran ayı sonrasında Suriye’ye olan göçün artacağını öngörüyoruz. İŞKUR İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla sınır bölgelerimizde bulunan illerimizde tüm il müdürlerimiz iş gücü değişimlerini gözlemleyebiliyorlar, iş gücü açığını belirlemeye gayret edeceğiz.

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME HAKKINDA

Kamu toplu sözleşme çerçeve protokolü. Ülkemizde çalışma hayatını doğrudan etkileyen en önemli dinamiklerden bir tanesi 600 binden fazla işçimizi kapsayan bir süreç. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ çalışmalarına başladılar. Sendikalardan alacağımız görüş Bakanlığımıza gelecek bir değerlendirme yapacağız. Şubat ayı içerisinde resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz.

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ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ HAKKINDA

Bugün Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle eylem planımızı açıkladık. Ulusal İstihdam Stratejisi Türkiye’deki iş gücü piyasalarını analiz ederek geleceğe yönelik kapsamlı yol haritasının nasıl oluşacağına dair ipuçları vermekte.

Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi ikinci politika alanımız kadınlar, gençler, yaşlılar, göçmenlerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapacağız.

AİLE YILI HAKKINDA

Daha önce çalıştığımız önemli bir başlık aslında. Kadınların iş gücüne katılımını istihdam stratejimizde öncelikli hale getirdik. Stratejimizde kadınların istihdama katılımını artırmak amacıyla şu müdahalelerde bulunacağız. Birincisi kadınların iş gücüne katılım oranlarını artırmak. Yüzde 40.1 seviyesine çıkarılması önemli bir hedef olacaktır. İş, yaşam dengesi politikalarının güçlendirilmesi ikinci çalışma alanımız olacak.

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Eğitim programlarımızı geliştireceğiz. Çalışan annelerin çocuklara bakımıyla ilgili destekleri artıracağız. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmayla ilgili mevzuatta değişiklikler öngörüyoruz.

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ GELECEK Mİ?

Çalıma hayatında yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Bilişim, finans, eğitim, hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkileri göz önüne alarak çalışma süreleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek.

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?

Son olarak iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için çalışanların verimliliğini artıracak tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir. İş yerinde mobbing gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini sektör bazında ele alarak tekrar düzenleme içerisinde bulunacağız.

İŞKUR GENÇLİK PROJESİNE BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuruları alacağız. Hane geliri asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler bu programa başvurabilecekler. Programımızın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kırsaldan büyükşehirlere olan göçü önlememiz gerekiyor. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerinde çalışma yapmamız gereken bir alan.

90 eylem planı belirledik. Bu eylem maddelerinde özellikle biz yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanında somut adımların atılması noktasında çalışmalarda bulunacağız.

İŞSİZLİKTE YÜZDE 7.5 HEDEFİ!

2028 yılına kadar işsizlik oranının yüzde 7.5’e düşürülmesi, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40.1’e yükseltilmesi, istihdam oranını yüzde 52.5’e yükseltilmesi, kayıt dışı istihdam oranını ise yüzde 23.4’e düşürülmesi Ulusal İstihdam Stratejimizin temel hedefleri arasında yer alıyor.