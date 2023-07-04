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Bakan Güler'den kuvvet komutanlıklarına ziyaret ​

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti.

04.07.2023 - 16:31 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Güler'den kuvvet komutanlıklarına ziyaret ​

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, faaliyetlere ilişkin Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan bilgi alarak, talimatlar verdi. Bakan Güler, kuvvet komutanlıklarına çalışmalarında başarılar diledi. (DHA)

Bakan Gülerden kuvvet komutanlıklarına ziyaret ​

Bakan Gülerden kuvvet komutanlıklarına ziyaret ​

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