Bakan Güler, Litvanya’da mevkidaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zirve kapsamında bazı mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi.
12.07.2023 - 18:28 | | DHA
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Güler daha sonra ise Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının öneminin vurgulandığı ifade edilerek, Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın yeniden başlaması konusundaki mutabakatın teyit edildiği belirtildi.