Bakan Güler, Litvanya’da mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Güler daha sonra ise Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının öneminin vurgulandığı ifade edilerek, Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın yeniden başlaması konusundaki mutabakatın teyit edildiği belirtildi.