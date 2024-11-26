Bakan Güler: Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta da kilit kapatılmıştır
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler son durum hakkında bilgi verdi.
26.11.2024 - 10:29 |
Bakan Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle; Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap’ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.
Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.