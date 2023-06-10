Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile görüştü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi 10 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği görüşmede iki Bakan karşılıklı ziyaret konusunda mutabık kaldı" denildi. (DHA)