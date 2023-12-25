Bakan Güler, Hakkari’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Hakkari’ye geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na inen Bakan Güler, buradan helikopterle Hakkari’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.