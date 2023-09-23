Bakan Fidan'dan Karabağ açıklaması: Batılı müttefiklerimizin Ermenistan'a tavsiye verirken daha dikkatli olması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin ABD'nin New York şehrindeki Türkevi’nde açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta çok yoğun programı oldu. 8'i uluslararası toplantı olmak üzere 40 görüşme gerçekleştirdik. Türk diplomasisi çok boyutluluk ve çeşitlilik arz etmektedir. Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve vatandaşlığının güvenliğini sağlamak üzere operasyon düzenlemek zorunda kaldı. Biz de temaslarımızda Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanında olduğumuzu yineledik. Komşu coğrafyamızda barış, istikrar ve refahın hakim kılınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

BLİNKEN İLE GÖRÜŞME: SAMİMİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU

Dün yine ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 45 dakika süren bir görüşme yaptık. Samimi ve yapıcı bir görüşme oldu. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için önümüzdeki dönemde atılabilecek somut adımları ele aldık. Sır değil, Amerika'da anlaşmazlıklarımızın olduğu bazı konular var. Bunları ciddi müttefiklik ilişkisi içerisinde karşılıklı saygı temelinde ele almaktayız.

"BM GENEL KURULU'NDAKİ ÜYELERİN SAMİMİ OLMASI GEREKİYOR"

Şu anda ortaya çıkan söylemlerin ne kadar haklı olduğunu dünya kabul etmekte. Sağlıklı tartışmaların yapılması gerekiyor. Ciddi çabalara ihtiyaç var. BM Genel Kurulu'ndaki üyelerin samimi olması gerekiyor. BM reformlarının yapılması şart. Mutabık kalınmış bir perspektif şu anda yok. İnanıyorum ki yakın gelecekte sağlıklı kabul edilmiş formüller ortaya çıkacaktır.

AZERBAYCAN KARABAĞ OPERASYONU

Başka çarenin kalmadığını gösteren bir operasyondu.

Diğer bir konuda Karabağ meselesiydi. Barışın daimi olması için kendi görüşlerini söylediler, biz de kendi görüşlerimizi ortaya koyduk. Bölgede atılması gereken adımlar var. Batılı müttefiklerimizin Ermenistan'a tavsiye verirken daha dikkatli olması gerekiyor. Ermenistan'a verilen tavsiyeler istikrara yönelik olmalı.

ABD İLE GÖRÜŞMELER VE TAHIL KORİDORU

Rusya Ukrayna savaşı ve tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği oldu. ABD'liler ve müttefik ülkeler bu trafiğin netice ve detaylarını öğrenmek istiyorlar. Görüşmelerde bunlara yer veriliyor. Bizler de onların neler düşündüğünü görebiliyoruz. Yeni dönemde iki taraf, tahıl anlaşmasını savaş çabalarının bir parçası olarak görmekteler. Bu bizim işimizi zorlaştıran bir konu. Yoğun adım atmaya devam edeceğiz.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Liderler düzeyinde yapılan görüşmelerde alınan karar var. Türkiye Yunanistan arasındaki sorunların iyi niyete dayalı çözülmesinde irade var. Ege'deki gerginliğin tırmanmaması, iki ülke arasındaki temasın artırılması gibi çeşitli konularda işbirliği var. Pozitif gündemin artırılması konusunda iki taraf neler yapabilir bunu görüyoruz. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini kaybetmeden refah nasıl sağlanır bununla ilgili çalışmalarımız var. Yunan tarafının da yapıcı şekilde konuya yaklaştığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımızın Selanik'e yapacağız ziyaretin çalışmalarımızın somut örneğini vereceğini düşünüyorum.