Bakan Fidan'dan İsveçli mevkidaşına: NATO üyeliği için somut adımlar atılsın
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç mevkıdaşı Tobias Billström ile görüştü. Fidan görüşmede İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.
07.06.2023 - 20:08 |
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Her iki bakan da “Daimi Ortak Mekanizma” toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.