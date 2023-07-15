Bakan Fidan'dan 15 Temmuz mesajı: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bu örgütün Türkiye yapılanmasının belini kırdık. Zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının oluşumlarının kapatılmasını sağladık.

Buradan Cakarta'dan ilan ediyorum... Yeni dönemde de dostlarımızla etkin iş birliği tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz.

Terör bizim kırmızı çizgimizdir. Dik duruşumuz ve artan diplomatik stratejimizle ülkemizi terörizmden kurtarmaya kararlıyız.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Fidan şunları söyledi;

Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır.

Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!