Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ASEAN 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararları takibi ele alındı.