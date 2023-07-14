Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararları takibi ele alındı.
14.07.2023 - 10:41 |
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ASEAN 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararları takibi ele alındı.