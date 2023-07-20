Bakan Fidan, Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (20 Temmuz) Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bugün Stokholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırı çerçevesinde, Avrupa’da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve dinimize yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler görüşülmüştür" denildi.