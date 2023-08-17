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Bakan Fidan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile adıgeçenin talebi üzerine bugün (17 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

17.08.2023 - 20:19 |
Bakan Fidan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile adıgeçenin talebi üzerine bugün (17 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Bakan Fidan, sorusu üzerine, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirmiştir.

Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alınmıştır.

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