Bakan Fidan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile adıgeçenin talebi üzerine bugün (17 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
17.08.2023 - 20:19 |
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile adıgeçenin talebi üzerine bugün (17 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşmede Bakan Fidan, sorusu üzerine, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirmiştir.
Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alınmıştır.