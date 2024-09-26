Bakan Fidan, ABD'de kritik temaslarını sürdürüyor

ABD'de temaslarını sürdüren Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti.

Bakan Fidan, toplantının ardından temasları kapsamında sırasıyla, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmeler gerçekleştirdi.