GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakan Fidan, ABD'de kritik temaslarını sürdürüyor

Bakan Fidan, ABD'de kritik temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14'üncü Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Ardından Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

26.09.2024 - 20:34 | | İHA-DHA
Bakan Fidan, ABD'de kritik temaslarını sürdürüyor

ABD'de temaslarını sürdüren Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti. 

Bakan Fidan, toplantının ardından temasları kapsamında sırasıyla, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmeler gerçekleştirdi.

    GÜNCEL HABERLER

    Uyuyan kocasını, sevgilisiyle birlikte şarj kablosuyla boğmuştu! Yasak aşk ikilisi tutuklandı

    Uyuyan kocasını, sevgilisiyle birlikte şarj kablosuyla boğmuştu! Yasak aşk ikilisi tutuklandı

    Bakan Kurum açıkladı: Konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaştı

    Bakan Kurum açıkladı: Konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaştı

    Bakan Fidan, ABD'de kritik temaslarını sürdürüyor

    Bakan Fidan, ABD'de kritik temaslarını sürdürüyor