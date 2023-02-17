Bakan Ersoy: Mart ayında çalışmalara başlıyoruz

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da birçok tarihi yapı da hasar gördü. Kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sarımiye Camisi, Musevi Havrası, Habibi Neccar Camisi, Uzun Çarşı, Ulu Cami, Hatay Meclis Binası, Hatay Şehir Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Ersoy, deprem nedeniyle Hatay bölgesinde 8 personellerinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ersoy, “Depremin ilk anından itibaren bakanlığımızın, Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış Acil Afet Önlem Planı var. Bu plan kapsamında Türkiye genelindeki bütün müze ve ören yerlerimizin afete maruz kalmaları durumda uygulanacak planları hazır. Hangi müze hasar görürse, o müzeye hangi şehirden, hangi uzmanlar gelecek, nerelerde ekstra güvenlik personeli gelecek, prosedürler belli. Bu depremde bunu uygulamış olduk. 11 şehirdeki hasar olan müze ve ören yerlerine planlandığı şekilde müdahale edildi" dedi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI



Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, “Çok geniş alanda ekiplerimizle kültür varlıklarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Hatay'da 77 kişilik ekip tespitte bulunuyor. Özellikle hem bakanlığımıza hem kamuya ait hasar tespitleri tamamlandı. Mülkiyeti şahıslara ait olan varlıkların koruma levhaları takılıyor. Enkaz kaldırılması sırasında yanlışlıkla kaldırılmaması için. Şehrin SİT alanında kalan kısımlarında hem enkaz kaldırma hem yeniden yapılması kısmında bakanlığımız kontrolünde, öncülüğünde yapılacak" diye konuştu.



YAPILAR İÇİN ÇOK CİDDİ FON AYRILDI



İncelemede bulunduğu alanların bazılarını az hasarlı bazılarının ise tamamen yıkıldığını belirten Ersoy, “Hasarlı olan, yıkılan yerler de var. İlk etapta mart ayı itibariyle rölevesi elimizde olan yapılara hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hatay ve Antakya genelinde mart ayı itibarıyla çalışmaların başladığını göreceksiniz. Şahıslara ait olan yapılar için de sahiplerine nasıl müdahale edeceğimizi anlatıp onlara da müdahil olacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne ait binalar ile ilgili çok ciddi bir fon ayırdık. Zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağız" dedi.



'BURADA YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ'



Hatay'da yeni bir hikaye yazacaklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Özel şahıslara ait yapılarla ilgili de depremle ilgili olarak yönetmeliğimizde düzenlemeye gideceğiz. Onlara hem maddi hem teknik destek sağlayacağız. Hatay ve Antakya için bir kültür rotası oluşturacağız. Tescilli yapıları tamamen ayağa kaldıracağız. Burada yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Bu hikayenin kültür, gastronomi ve turizm ağırlıklı olması gerekiyor" diye konuştu.



İBADET MEKANLARI AYAĞA KALDIRILACAK



Hedefin 1 yıldan kısa bir sürede yapıları tekrar ayağa kaldırmak olduğunu söyleyen Ersoy, “Kentte Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait olan veya olmayan çok sayıda camimiz var. Bunların hepsinin sorumluluğunu biz alıyoruz. Burası bir mozaik, dinlerin buluşma noktası. Burada havra ve sinagoglarımız da var. Bütün camiler bizim camilerimiz, bütün havralar ve sinagoglar bizim havralarımız, sinagoglarımız. Bu bilinçle bölgedeki tüm tescilli yapıların sorumluluğunu bakanlık olarak üstleneceğiz" dedi.