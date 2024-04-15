Bakan Ersoy açıkladı! Bu bayram en çok müzeler ziyaret edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerinin ziyaret sayılarını paylaştı. Bakan Ersoy, "Türkiye'nin tarih ve kültür mirasına büyük ilgi. Bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. En çok ziyaret edilen yer, Mevlana Müzesi oldu. Mevlana Müzesini sırasıyla, İzmir Efes ören yeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri, Nevşehir Göreme ören yeri takip etti. Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.