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Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.'nin (TEİAŞ) helikopterle hat bakımı ve ikaz küresi montajı çalışmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

14.09.2022 - 13:27 | | DHA
Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Kışa hazırlık' açıklaması ile yaptığı paylaşımda, TEİAŞ'ın bakım çalışmalarına ilişkin görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, helikopterle havalanan TEİAŞ ekiplerinin hat bakımı ve ikaz küresi montajı yaptığı anlar yer aldı.

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Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı

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