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Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: Vatandaşlarımızın tahliyesi için hazırlıklar yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın" ifadelerini kullandı.

24.02.2022 - 21:37 |
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: Vatandaşlarımızın tahliyesi için hazırlıklar yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" dedi.

"TAHLİYE İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI"

"Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

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