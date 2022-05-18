Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşme! "Güvenlik endişelerimiz giderilmeli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York’ta temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle: İkili ilişkilerimizi ele aldık. Bazı ürünler üzerinde kısıtlamalar var. Savunma Sanayyi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi konusunu gündeme getirdik. Suriye, Libya ve diğer bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladık. Afganistan'daki durumun etkileri de ortada. Finlandiya ve İsveç konuları ele aldık. Halk Bank davası bizim için sadece siyasal motifli bir davadır. YPG-PKK'ya verilen desteğe duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik.

"POZİTİF BİR GÖRÜŞME OLDU"

Aramızda anlaşmazlık var, sorunlar var bunları çözelim. İkili ilişkileri nasıl daha ileriye götürebiliriz bunları ele aldık. Son derece pozitif bir görüşme gerçekleştiğini size söyleyebilirim. F-16 ile ilgili bir mektuba verilen cevap önemli. NATO ve ABD için de Türkiye'ye F-16 verilmesi önemli. Şu an olarak Kongre'den gelen mesajlar olumlu. Hem ABD yönetiminin hem de bizim pozitif yaklaşımı ve çalışmaları devam ettirmemiz lazım.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ADIMI

Bizim istediğimiz iki aday ülkeden gerekse müttefiklerden. NATO nedir? Bir güvenlik ittifakıdır. Bu dayanışma gerektirir. NATO ne diyor? Ukrayna'daki savaşa taraf olmayacağız diyor. Bu bir dayanışma göstergesidir. Müttefiklerin ya da aday olmak isteyen ülkelerin terör örgütlerine destek vermek istemesi kabul edilemez. İsveç silah da temiz ediyor. Aday ülkelerin terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez. Olası bir üyelikten sergilemesi bunları garanti etmesi gerekiyor. PKK'yı kendilerine daha yakın görüyorlar. Bu kabul edilemez. ABD'den istediğimiz şu, yaptırımların artık tersine çevrilmesi gerekiyor. ABD'nin PKK/YPG'ye desteği kesmesi lazım.

MİÇOTAKİS'İN ABD'DE KONUŞMASI

Kim nerede alkışlanırsa alkışlansın, tüm çözüm önerilerini reddeden hep Rum tarafı oldu. ABD kongresi'ndek onuşan herkes sık sık ayakta alkışlanıyor bu bir gelenek. Bunda gocunacak bir şeyimiz yok. Mevkidaşıma objektif ve tarafsız olmaları gerektiğini hatırlattım. Sadece seçimlere ve kongredeki gelişmelere göre hareket edersek netice elde edemeyiz.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİRECEĞİZ VE GÜÇLENDİRECEĞİZ

Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, görüşmede fikir ayrılıklarını diplomasi ile çözmeye çaba göstereceklerini belirterek, “Odaklanmamız gereken bazı noktalar var. Bunlar çerçevesinde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz ve güçlendireceğiz” dedi.

ABD ve Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacminin hedeflendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “2021’de pandemiye rağmen gördüğümüz artış bizi hedefimize ulaşacağımız konusunda bizi daha da umutlandırıyor” dedi.

Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir. Ancak tabii ki bu iki ülkenin üyeliği konusunda meşru güvenlik endişelerimiz var. Bu ülkelerin terör örgütlerine vermiş oldukları destekler mevcut, aynı zamanda savunma alanında ihracat yasakları ve kısıtlamaları var. Bu konulardaki endişelerimizi ve çekincelerimizi kendilerine ilettik

“TÜRKİYE VE ABD’NİN DAHA GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİNE SAHİP OLMASI GEREKİYOR”

Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Çavuşoğlu, “Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı bize bir kez daha gösterdi ki müttefikler ve dostlar olarak Türkiye ve ABD’nin daha güçlü bir işbirliğine sahip olması gerekiyor. Bu sadece bizim değil aynı zamanda dostlarımızın ve müttefiklerimizin de beklentisi. Hem bölgemizde hem de küresel olarak beklenti bu yönde” dedi.

“ÖNÜMÜZDE İKİ YENİ SINAMA VAR, BUNLAR GÖÇ VE GIDA GÜVENLİĞİ”

Dünyanın önünde iki sınama olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Önümüzde iki yeni sınama var, bunlar göç ve gıda güvenliği. Bu konuda New York’ta gıda güvenliği konusunda bir toplantı yapılması memnuniyet verici. Yarında sığınmacılar ile ilgili bir toplantımız olacak” dedi.

“TÜRKİYE, NATO’NUN AÇIK KAPI POLİTİKASINI DAİMA DESTEKLEMİŞTİR”

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Bölgemizdeki tehditleri görüyoruz. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak istediğini biliyoruz. Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir. Ancak tabii ki bu iki ülkenin üyeliği konusunda meşru güvenlik endişelerimiz var. Bu ülkelerin terör örgütlerine vermiş oldukları destekler mevcut, aynı zamanda savunma alanında ihracat yasakları ve kısıtlamaları var. Bu konulardaki endişelerimizi ve çekincelerimizi kendilerine ilettik. Tabii ki onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ancak Türkiye’nin de güvenlik endişelerinin ve beklentilerinin de karşılanması gerekiyor. Bu konuda müzakerelere dostlar ve müttefikler olarak görüşmeye devam etmemiz gerektiği düşüncesindeyiz. Bu konuda sonuç odaklı ve pozitif bir görüşme gerçekleştireceğimizden eminiz" dedi.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda süreci kolaylaştırmak için Türkiye ile görüştüklerini ve "Türkiye'nin güvenlik kaygılarının karşılanabileceğini" ifade etti.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

İÇİŞLERİNDEN SORUMLU AB KOMİSERİ JOHANSSON İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Ylva Johansson ile Türkevinde bir araya geldi.

ERDOĞAN - BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. Bu mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, 4 Nisan 2022’de Ankara’da bakan yardımcısı seviyesinde başlatılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın başkanlığında heyetler arası görüşme yapılmıştı.