Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Sayın Genel Sekreter bugün Cumhurbaşkanımızla da görüşecek. Görüşmeden sonra deprem bölgesini ziyaret edecekler. NATO'nun sağlayacağı barınma merkezlerinin de hazırlıklarını yerinde görmüş olacak. Kendilerine ve tüm müttefiklerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi bugün öncelikli konumuz değil ama İsveç ve Finlandiya'nın kendilerinden beklentilerimizi de bir kere daha bugün vurguladık. Her iki ülkenin atması gereken adımlar var. Özellikle İsveç'in. Son zamanlardaki provokasyonlar hiç faydalı olmadı. NATO faaliyetlerine verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biriyiz.

İsveç ve Finlandiya, bu iki ülke bazı adımlar attı. Bunu biz inkar etmedik. Fakat özellikle İsveç’in bu mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi olmaz. İstediğimiz somut adımları henüz yeterince görmedik. İsveç’te kanun değişti ama PKK/YPG’nin faaliyetleri aynı şekilde devam ediyor. Sonuçta bu yasaları bizi sözde memnun etmek için çıkarmadılar. Bu yasaların gereğini yerine getirmek zorundalar. DEAŞ’ın propagandalarına izin vermiyorlarsa PKK’nın da vermemeleri gerekiyor. Türkiye’nin bu anlamdaki endişelerinin karşılanması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Pazar günü yola çıkarak bölgeye gelecekler, daha sonra Ankara’ya intikal edecekler, pazartesi sabah görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizi görüşeceğiz, mutlaka İsveç ve Finlandiya’nın da üyelikleri gündeme gelecektir.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle;



Bugün yıkıcı deprem sonrası Türkiye ve Suriye'deki yıkımdan sonra birlik mesajı vermek için buradayım. İttifakın kuruluşundan bu yana gerçekleşen en büyük doğal afet. Türk halkına taziyelerimi iletiyorum. Türk acil durum müdahale ekiplerinin çabalarını takdir ediyoruz. Bu hafta yapılan toplantıda da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk.

NATO müttefikleri desteğini sürdürecek. Askeri uçuşlar sürüyor. Gece gündüz uluslararası uçaklar Türkiye'ye yardım taşıyor. Arnavutluk, Kanada, Almanya gibi diğer müttefikler ise finansal ve diğer yardımları sağlıyor. Vatandaşlar milyonlarca euroluk bağış topluyor. Finlandiya ve İsveç'in de desteği vurgulamak istiyorum. İsveç uluslararası bir bağış organizasyonu düzenleyeceğini duyurdu Mart ayında. Geçici barınma merkezleri kuracak. Bunların hepsi sırf bir can daha kurtarabilmek için.

(İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci ile ilgili) Her iki ülkenin İsveç ve Finlandiya’nın başvurusunu onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum. Her iki ülke de önemli adımlar attı. Silah ihracatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırdılar. İsveç Anayasasını değiştiriyor. Onaylama zamanının geldiğine inanıyorum.

Kuranı Kerim'in İsveç’te yakılmış olmasının Türkiye’de güçlü reaksiyonlar ortaya çıkardığını biliyorum. Kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum. Müslümanların duygularını anlıyorum, bu fiili güçlü şekilde şiddetle kınadım.