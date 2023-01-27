Bakan Çavuşoğlu: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor. Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam'ın ve kutsal kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez, ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek" ifadelerini kullandı. (DHA)