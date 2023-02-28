Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 1-2 Mart 2023 tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacaktır. Toplantıda, insani yardımlar ve afet yardımları, gıda ve enerji güvenliği, terörizmle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kalkınma iş birliği başta olmak üzere küresel gündemde öne çıkan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.



Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 23'üncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da bu vesileyle gerçekleştirileceği belirtilerek, "7 Mart 2022 tarihinde Avustralya'dan devraldığımız MIKTA Dönem Başkanlığı Endonezya'ya geçecektir. Sayın Bakanımızın anılan toplantılar kapsamında ikili görüşmeler de yapması planlanmaktadır" denildi.