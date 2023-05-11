Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce yorumu

Şanlıurfa’da genç sporcularla bir araya gelip sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memleket partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da genç sporcularla bir araya geldi. Şair Nabi Konferans Salonunda düzenlenen programda gençlerin sorularını cevaplandıran Bakan Bozdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini de değerlendi. Terör örgütlerinin kaset kumpasları ile Türk siyasetini dizayn etmelerine izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Bozdağ, buna en iyi cevabın ise Türk halkı tarafından sandıkta verileceğini belirtti.

'BU İTİBAR SUİKASTÇILARINA OSMANLI TOKADINI SANDIKTA HEP BERABER VURMAMIZ LAZIM'

Fetö başta olmak üzere terör örgütlerinin daha önceki yıllarda da çeşitli kaset kumpaslarıyla milletin iradesine müdahale etmeye çalıştığını belirten Bakan Bozdağ,” Türkiye’nin ana gündemi maalesef yaşanan itibar suikastleri, kumpas kasetleri, pek çok gayriahlaki, gayrihukuki ilişkiler. İşin doğrusu İnce'nin başına gelenler karşısında herkesin onun başına bu kumpası getiren kirli oyun oynayan ve ona bunu yaşatanlara karşı milletin bir olması gerektiğini düşünüyorum; çünkü Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları bir ilk değil. Gençlerimiz biraz hafızalarını tazelerse merhum Deniz Baykal'ı böyle bir kaset kumpasıyla Fetö'nün teröristleri yaptılar. Sonra arkasından hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkan yardımcılarına önce bir kaset kurmasını yine Fetö’cü teröristler yaptılar. Sonra hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 17 - 25 sürecinde benzer bir kaset operasyonu yapıldı. Şimdi İnce'ye yaptılar. Onun için ben buradan aziz milletimize diyorum ki bu terör örgütünü ve terör örgütlerinin kaset kumpasları ile Türk siyasetinin dizayn etmelerine, dizayn ettirmelerini izin vermememiz lazım. Bu itibar suikastçılarına, bu itibar cellatlarına, bu haysiyetsizlere, kirli, gayriahlaki, gayrihukuki yol ve yöntemleri kendileri için usul edinenlere karşı bir Osmanlı tokadını sandıkta hep beraber vurmamız lazım” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZI YENİDEN VE DE DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BAŞKAN SEÇEREK CEVAP VERMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

Kılıçdaroğlu'nun önünü kumpaslarla açmak isteyenlere, Kılıçdaroğlu'nu Pensilvanya'nın ve Kandil'in ve başka yerlerin destekleri ile iktidara taşımak isteyenlere, bu yolda her türlü gayri hukuki ve gayri ahlakiliği kendileri için hak görenlere Cumhurbaşkanını yeniden ve de daha güçlü bir şekilde başkan seçerek cevap vermeleri gerektiğine inandığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Evet bunların karşısında aziz milletimiz teröristlerin terör örgütlerinin ya da kumpasçıların kirli hesap yapanların Bu ülkenin siyasetçilerine itibarlarını haksız bir şekilde aşağı çekmelerine karşı tavır koymazsak daha nice insanın başına böyle bir hadise gelebilir. O yüzden de herkesin bu konular karşısında basiretle hareket etmesinde fayda olduğunu görüyoruz. Pazar günü seçim var. Pazar günü seçimler Türkiye'de önemli bir partinin genel başkanına karşı yapılan bir kumpas nedeniyle bu milletin evlatlarının da ona göre tutum almasında fayda var. Kılıçdaroğlu'nun önünü kumpaslarla açmak isteyenlere, Kılıçdaroğlu'nu Pensilvanya'nın ve Kandil'in ve başka yerlerin destekleri ile iktidara taşımak isteyenlere bu yolda her türlü gayri hukuki ve gayri ahlakiliği kendileri için hak görenlere, sandıkta Recep Tayyip Erdoğan diyerek bütün bunların korkulu rüyası olan Cumhurbaşkanımızı yeniden ve de daha güçlü bir şekilde başkan seçerek cevap vermemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.