Bakan Bozdağ: Erdoğan'ın adaylığını AYM'ye taşımak beyhude çabadır

Kılıçdaroğlu, katıldığı iftar programında seccadeye ayakkabıyla basmasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz eden muhalefete de yanıt verdi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle; (Erdoğan'ın adaylığı) Kararı bile bile AYM'ye taşımak beyhude bir gayrettir, çabadır. Cumhurbaşkanı seçimi kazamnması adaylık hakkını gasbetmeye bağlayan bundan vazgeçmelidir. Demokratik rekabeti birlikte yapalım. Milletimiz kimi istiyorsa onu Cumhurbaşkanı seçecektir.

(Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması) Ülkenin Cumhurbaşkanlığı gibi en yüksek makamına aday olan kişi ülkenin dini değerlerini çok iyi bilmesi gerekir. Türkiye'nin yüzde 99'u müslümandır. Böylesi bir ayda müslümanların abdestli olarak tertemiz bir şekilde kıyama gittikleri, ayakkabılarıyla gitmek sayın Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır, saygısızlıktır.

Elbette seccade halı, kilim, kumaştan yapılmaktadır. Tek kişilik bir namazgahtır. Temiz olması gerekir. O yüzden ayakkabıyla kimse oraya basamaz, kirletemez.

Bazıları 'Mücahit Kılıçdaroğlu' diyor. Seccadeye ayakkabıyla basan bir Mücahit'e şahit olduk.

(İYİ Parti binasına saldırı sonrası Akşener'in açıklamaları) Olayın aslı belli olmadan partimizi hedef gösteren açıklamalar kabul edilemez. Sosyal medyada atılan iftiralara göre hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan parti başkanları gerçek ortaya çıkınca utanmışlardır. O yüzden Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemeye davet ediyorum.