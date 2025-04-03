Bakan Bolat: Halkımız boykotçulara büyük bir ders verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisi CHP ile bazı çevrelerin 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları "alışverişi ve ticareti durdurma" ile "boykot" çağrılarının hüsranla sonuçlandığını ifade etti.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

Dün halkımız adeta bir destan yazdı. Ülke ekonomisine zarar vermek isteyen, CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını unutturup gündem değiştirmek isteyen çevrelerin, ticareti ve ekonomiyi durduralım, boykot yapalım çağrıları karşısında halkımız çarşılara, pazarlara, esnaflara koştular.

Bizim çağrımız üzerine daha sonra yapacakları alışverişi dün yaptılar. Bu çerçevede, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) tuttuğu istatistik verilerine göre, 2 Nisan tarihinde sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan Çarşamba gününde, 1 Nisan Salı gününden iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi.

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"7-8 NİSAN'DA TOPLAM KARTLI ALIŞVERİŞİN HACMİ ORTAYA ÇIKACAK"

2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir.

Kaldı ki, sadece kartlı alışverişlerin %55’i BKM’den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan %45’i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır.

"HALKIMIZ BOYKOTÇULARI HÜSRANA UĞRATTI"

Boykotçular zaten manzarayı gördüler. Halkımızın boykotçuları boykot etmek amacıyla çarşıya pazara gitmesi ve ekonomiyi durdurmak isteyenlere iyi bir ders vermesi, boykotçuları hüsrana uğrattı. İnanılmaz bir hüsran ve kızgınlık içindeler. Sağa sola saldırıyorlar. Onlar yalan söyler ama rakamlar yalan söylemez. Çok trajikomik ve aciz duruma düşürüyorlar.

Ana muhaleferin 19 Mart'tan bu yana İBB'deki yüz milyarlarca liralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında sokakları tahrik etmek, gençleri sokağa dökme çabaları, milli markaları, milli şirketleri boykot etme, bir şuursuzluk içindeler.

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Normalde bayram ertesinde çok fazla alışveriş olmaz. Biraz durgun geçer ama buna rağmen dün bayramın üçüncü gününe göre dahi iki katı bir alışveriş yapıldı. Toplam kartlı alışverişin miktarları da 7-8 Nisan'da ortaya çıkar.

Buradan özellikle çağrımızı dinleyen ticaretin, ekonominin, üretimin yanında yer alan sevgili vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

İş dünyası da milli ekonomiye destek açıklaması yaptı. Boykotçuların yaşadığı hayal kırıklığı paylaşımlarına da yansıdı.

Biz ticareti artırmakla sorumluyuz. Biz hükümet olarak bütün bakan arkadaşlarımız olarak çarşı pazarı dolaştık, alışveriş yaptık. Vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi ve bizi desteklediklerini söyledi. Esnafın, halkın ekmeğiyle işiyle uğraşan bir ana muhalefet anlayışına karşı en güzel cevabın dayanışma olduğunu gösterdiler. Biz halkımızın refahını artırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bozguncular bozguna uğramaya devam edecek.