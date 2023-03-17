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Bakan Bilgin: SGK tarafından, implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutarının 750 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

17.03.2023 - 00:14 | | İHA
Bakan Bilgin: SGK tarafından, implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı

Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL’ye çıkarıldı” ifadelerine yer verdi.

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Bakan Bilgin: SGK tarafından, implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı

Bakan Bilgin: SGK tarafından, implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı