Bakan Bilgin: SGK tarafından, implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı

Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL’ye çıkarıldı” ifadelerine yer verdi.