Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintisi uyarısı: Avrupa'nın sistemine bağlıyız

İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerini etkileyen elektrik kesintisine ilişkin yetkililer teyakkuza geçti. Madrid, Barcelona ve Lizbon gibi milyonlarca nüfusu olan şehirlerde elektrik tamamen kesilirken, uçak seferleri yapılamadı. İspanya ve Portekiz hükümetleri, elektrik kesintisi sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için OHAL ilan etti. Kesintinin nedeni tespit edilemezken, yetkililer vatandaşların acil durum tedbirlerine uyması için çağrı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız" dedi.