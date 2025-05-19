Bakan Bayraktar CNN Türk'te açıkladı: 41 milyon varil rezerv keşfettik

Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki etkinlikte CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu. 41 milyon varillik rezerv keşfini duyuran Bakan Bayraktar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Özellikle 2 konuda rahatsızım. Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu dağlarda 680 km yol yaptık. 3200 üzerinde genç kardeşim, petrol mühendisimiz, jeologlarımız 7/24 çalışıyor. Onların emeklerine karşı çok büyük bir haksızlık var.

İkincisi burası bir inancın göstergesi. 2019'da Esma Çevik burada şehit olan kardeşimizin adı. Şehitler verdik bu kadar ümit var. 86 milyona diyorum ki bu milli projemizdir bu 86 milyonun varlığıdır.

"AYNI ZAMANDA PAHALI BİR PETROL"

Çok kaliteli bir petrol, 36 API ile 42 API (Amerikan Petrol Enstitüsü Standartları'na göre) arasında. Bu aynı zamanda pahalı bir petrol demek. Yerin binlerce metre derinliğinden gelerek yüzeye çıkıyor. Bunu çıkarmak pahalı bir iş. Boru hatları ile beraber, Silopi'den Ceyhan'a giden boru hattına bağlanıyor. Biz bunu Ceyhan'a taşıyıp rafinerilerimize aktarıyoruz. Bu petrol uluslararası piyasalarda fiyatlanan bir emtia. Bunun fiyatı bugünlerde 70 doların altına geldi. Talep düşük olursa petrol fiyatları aşağı gelir. Vatandaş benzin aldığında uluslararası piyasalarda belirlenen fiyatlara göre alıyor. Petrolün fiyatı uluslararası fiyatlara ve dövize bağlı. Eğer döviz artarsa mecburen petrol fiyatları da artıyor.

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Gabar'da üretilen bu petrol 2 milyar dolarlık bir kaynak. Bugün doğalgaz faturalarının yüzde 70'ini biz karşılıyoruz. Devlet bunu nereden karşılıyor? Gabar'daki petrolden madenlerden karşılanıyor. Gabar'da elde edilen petrolün gelirini yeni evlenen gençlere, iş kuran gençlere kredi olarak aktarıyoruz. Günde 1 milyon varil petrol tüketiyoruz. Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 8-9'unu buradan karşılıyoruz. Ülkemizin ihtiyacını Türkiye'deki kaynaklardan olmayan kısmını da dışarıdan karşılıyoruz. Gabar'da çalışmalarımız devam ediyor. Cuma Abdülhamit Han gemisine gittim. Son testler yapıldı. Nihai çalışmayı yapıp kamuoyuna paylaştık.

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41 MİLYON VARİLLİK PETROL KEŞFİ

Biz bugün itibarıyla 2025 yılında yeni petrol rezervi olarak 41 milyon varillik petrol rezervi keşfettik. Bunun yüzde 58'i Diyarbakır'da. Yaklaşım 2,5-3 milyar dolarlık bir keşif. Bu keşif birkaç ilde yapıldı ama yüzde 58'i Diyarbakır'da. Gabar gelişmeye müsait bir saha. Van'da, Hakkari'de ve Trakya'da çalışmalar var. Diyarbakır'da "unconventional" dediğimiz kayaların içine sıkışmış petrolü çıkaracak yeni bir teknoloji var. Yabancı bir şirketle ortaklık var. Orada yeni bir teknoloji deneyeceğiz. Yıl sonu hedefimiz yeni rezervi 100 milyon varile çıkarmak.

Biz Türkiye olarak çok önemli enerji diplomasisi yürütüyoruz. Pakistan'dan Libya'ya, Somali'den Irak'a Azerbaycan'a kadar bu ülkelerde bazı projelerde varız

Türkiye'de ürettiğimiz doğalgazın yarısını yurt dışında yapıyoruz. Bu ülkelerdeki arama faaliyetlerimizden de iyi neticeler alacağız.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BARIŞIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ DÖNEMİN BAŞINDAYIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar Dağı’ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.' dedi.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz"