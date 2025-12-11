Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Ankara Spor Salonu'nda 'ÜNİDES Sertifika Belgesi Teslim Programı' düzenlendi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile programın uygulandığı çeşitli illerden yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. Programda; bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel-sosyal gelişim, uluslararası faaliyetler ve tarım teknolojileri gibi farklı tematik alanlarda uygulanan ÜNİDES projelerinde yer alan 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü dönem öğrenci kulüp ve topluluk temsilcilerine sertifikaları takdim edildi. Etkinlikte ayrıca, Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay çalışmalarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

'1 MİLYON 155 BİN GENÇ ETKİLEŞİME GİRDİ'

Burada konuşan Bakan Bak, ÜNİDES projesini ilk olarak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açıkladıklarını hatırlatarak, "Orada öğrenci topluluklarını tek tek ziyaret ettik. Onların düşüncelerini, görüşlerini aldık. Biraz evvel dinlediğimiz genç arkadaşlarımızın projelerden elde ettikleri tecrübeler, ortaya koydukları vizyon ve kendilerini geliştirmeleri noktasında tecrübelerini aktardıkları konuşmalarından anlıyoruz ki çok doğru bir iş yapmışız. Artarak büyüyen bu heyecan; 1 milyon 155 bin gencin etkileşim içerisine girdiği, binlerce projenin tartışıldığı ve görüşüldüğü süreçlerin ete kemiğe büründüğü bir serüvene dönüşmüş. GSB olarak bu projenin bu şekilde büyümesi bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

'ÜLKENİZE İNANIN, GÜVENİN'

Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak. Bunu büyük bir yüreklikle, içtenlikle söylüyoruz. Son yıllarda yapılan çalışmalar, ortaya konulan vizyonlar gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Tuva Cihangir Bey uzayda yaptığı çalışmaları anlatırken ben de bir an orada olmak istedim. Kendisi, bilimin ne kadar güçlü bir değer olduğunu, bilimin çevremizi, hayatımızı nasıl değiştirdiğini ve nelerle karşılaştığımızı anlatıyor. Kendisinin verdiği örneklere baktığınız zaman; bilim korkunç bir derinlik ve müthiş bir alan. İnsanı heyecanlandıran, insana hizmet eden bir alan ve bunu yaparken gençlerin heyecanını görmek çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği en önemli vizyonlardan bir tanesi de özgüven. Bunu bizzat yaşamış birisiyim. Özgüven, 'Ben yapabilirim' demek. Ben mühendisken bize hep, 'Alman mühendisleri şöyle yaptı, Amerikalı mühendisler böyle yaptı' diye söylerlerdi. Biz Türk mühendislerinin ve bu ülkenin çocuklarının neler yaptığını görüyoruz. O yüzden kendinize, hayallerinize ve ülkenize inanın, güvenin" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'PROJELERİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Üniversitelerde hayata geçirilen projelere verilen desteğin artarak devam edeceğini kaydeden Bakan Bak, öğrencilere hitap ederek, "Üniversitelerdeki Genç Ofislerimizde sizleri görmek, sizlerle beraber projeler yapmak bizleri heyecanlandırıyor. Üniversitelerde 370'in üzerindeki Genç Ofisimizde sizlerle bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın neler yaptığını kulüpler üzerinden gençlerimize anlatmak çok önemli. Sizin yapmak istediklerinize aracı olmak da çok önemli. O yüzden bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamak gerekiyor. Yine Türkiye'de bilime, teknolojiye büyük bir yatırım var. Dünyanın ‘Savunma sanayinde parlayan yıldızı’ şeklinde büyüyen şirketlerimiz var. Bu şirketler, sizin gibi genç mühendislerin, ASELSAN'daki, TUSAŞ'taki mühendislerin emekleriyle, yazılımlarıyla ve onların hayallerini gerçeğe dönüştürmeleriyle ortaya çıkıyor. O yüzden genç olarak 'Ben yaparım, biz yaparız ve Türkiye yapar'a inanmanız gerekiyor. Dolayısıyla ülkemizin kalkınması için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden sizlere çok güveniyoruz. Gençlerimize çok güveniyoruz ve geleceğimiz sizlersiniz. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Sizlere bu nedenle çok güveniyor ve inanıyoruz. Bu projelerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.